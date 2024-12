Sternsinger aus ganz Deutschland in Paderborn

Paderborn. „Ich freue mich schon sehr auf den Tag, weil ich den Sternsingern seit langem verbunden bin“, sagte Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz am Donnerstag in Paderborn.

Während einer Pressekonferenz im Erzbischöflichen Generalvikariat wurde das Programm der bundesweiten Eröffnung der 67. Aktion Dreikönigssingen vorgestellt, zu der am 28. Dezember 1.475 Sternsingerinnen und Sternsinger sowie 281 Begleitende aus 48 Gruppen nach Paderborn kommen werden. „Von hier aus strahlt es dann in die ganze Republik, denn überall in Deutschland werden in den Tagen danach unsere Majestäten unterwegs sein“, so Erzbischof Bentz. Sein Erzbistum ist nach 2015 zum zweiten Mal Gastgeber einer Aktionseröffnung der Sternsinger. „Die Aktion Dreikönigssinngen hat einfach eine riesige Strahlkraft, und ich bin davon überzeugt, dass sie ein starkes Zeichen setzen kann für den Schutz von Kinderrechten“, brachte der Erzbischof auch gleich den inhaltlichen Schwerpunkt der kommenden Sternsingeraktion ins Spiel.

„‘Erhebt Eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte‘ heißt das Leitwort der kommenden Aktion – und die Sternsinger werden diese Botschaft mitnehmen zu den Menschen, die sie rund um den Jahreswechsel überall in Deutschland besuchen werden“, erklärte Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘, zur Bedeutung des kommenden Aktionsthemas. „Die Rechte der Kinder muss man immer wieder neu ins Bewusstsein rufen. Unsere Partner in den rund 1.100 Projekten weltweit tragen jeden Tag dazu bei, die Kinderrechte umzusetzen und so zu wahren“, so Bingener. „Gerne zitiere ich den elf Jahre alten Christofer aus einem unserer Projekte in Peru, der gesagt hat: `Respektiert fühle ich mich, wenn die Erwachsenen meine Rechte achten!´“, machte Bingener deutlich, wie wichtig die Rolle der Erwachsenen beim Schutz der Kinderrechte ist.„Dass Kinder in dieser Welt etwas bewirken können, das ist das Nonplusultra dieser Aktion: Junge Menschen erfahren Selbstwirksamkeit. Sie können durch ihr eigenes Engagement den Unterschied machen“, so Domvikar Dr. Stefan Ottersbach, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). „Das Weihnachtsfest und sein Segen sind durch und durch politisch. Es zeigt, dass Gott die Verhältnisse dieser Welt nicht egal sind, sondern dass er in diese Welt kommt. Daraus speist sich für uns der Auftrag, als Christen auch in dieser Welt aktiv zu sein, einen Unterschied zu machen und diese Welt aus unseren Überzeugungen heraus zu verändern.“

140 Helferinnen und Helfer sind beim Auftakt aktiv

„Als BDKJ-Diözesanverband ist uns das Sternsingen ein wichtiges Anliegen. Wir sind dankbar, dass 140 ehrenamtliche und hauptberufliche Helfende aus dem BDKJ, seinen Mitgliedsverbänden und dem Erzbistum Paderborn aktiv sind und den Kindern einen tollen Tag organisieren“, so Helena Schmidt, BDKJ-Diözesanseelsorgerin, die das Eröffnungsprogramm vorstellte. „Seit über einem Jahr laufen die Vorbereitungen unterstützt durch verschiedene Abteilungen des Erzbistums mit viel Freude und Engagement.“ Am 28. Dezember geht es morgens um 10 Uhr im Dom und in der Marktkirche mit dem Vorprogramm los. Und 10.30 Uhr beginnt im Dom der Wortgottesdienst mit Erzbischof Bentz, der von DOMRADIO.de live im Internet auf www.domradio.de übertragen wird. Das Signal wird auch in die Marktkirche übertragen. Zudem wird es im Web einen barrierefreien Stream in Gebärdensprache geben. Nach dem Gottesdienst ziehen die Sternsinger durch die Innenstadt zum Rathausplatz, wo Bürgermeister Michael Dreier die königliche Schar begrüßen wird. Um 13 Uhr startet in den Michaelsschulen der große Sternsinger-Jahrmarkt. Hüpfburgen, Bastelangebote, eine Kinderolympiade und Fotoboxen – zahlreiche Mitmachangebote werden für die Kinder und Jugendlichen vorbereitet.

Von Kempten nach Paderborn und weiter nach Freiburg

Auf die Sternsingerinnen Emma Gerke (10), Irene Bürger (9) und Svea Idzik (9) aus der Pfarrgemeinde Zum Guten Hirten in Möhnesee sowie Sternsinger Oskar Levermann (13) aus der Pfarrei St. Georg in Paderborn wartet vor dem Rathaus erneut eine spannende Aufgabe. Sie werden den Staffelstern der Aktion einer Sternsingergruppe aus dem Erzbistum Freiburg übergeben, wo die übernächste Eröffnung organisiert wird. Während der Pressekonferenz erzählten sie von dem tollen Erlebnis im vergangenen Jahr, als sie den großen Aktionsstern bei der zurückliegenden Eröffnung in Kempten (Bistum Augsburg) in Empfang nehmen durften. „Das hat richtig viel Spaß gemacht, die Stimmung in Kempten war richtig cool“, erzählte Svea. Und Irene ergänzte: „Das war für uns eine richtige Ehre“. Auf Nachfrage von Moderatorin Lena Topp, Diözesanvorsitzende im BDKJ Paderborn, berichtete Emma, warum sie Sternsingerin ist: „Es macht mir Spaß, dass man anderen Kindern helfen und vielen Menschen eine Freude machen kann!“ Und Oskar machte passend zum aktuellen Sternsingerthema deutlich: „Ich denke, dass alle Kinder in ihren Familien gewaltfrei aufwachsen sollten.“

Rund 1,36 Milliarden Euro seit dem Aktionsstart 1959

Seit dem Start der Aktion 1959 kamen beim Dreikönigssingen insgesamt rund 1,36 Milliarden Euro zusammen, mit denen Projekte für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert wurden. Mit den Mitteln aus der deutschlandweiten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder werden Projekte in den Bereichen Bildung, Ernährung, Gesundheit, Kinderschutz, Nothilfe, pastorale Aufgaben und soziale Integration unterstützt. Bundesweite Träger sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).