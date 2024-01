Sternfahrt der Sauerländer Bauern zum Flugplatz Schüren

Die Bauern aus dem Hochsauerlandkreis veranstalten am Montag, 8. Januar eine Sternfahrt mit Kundgebung am Flugplatz in Meschede-Schüren. Nach bisherigen Informationen werden die Bundestagsabgeordneten Friedrich Merz, Dirk Wiese und Carl-Julius Cronenberg an der Kundgebung teilnehmen. Unter dem Motto „Zu viel ist zu viel! Es reicht!“ schließen sich die Sauerländer Bauern damit dem an diesem Tag bundesweiten Protest gegen die KFZ-Steuer für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Maschinen und gegen die Streichung der Argardieselbeihilfe an.

Wir gehen/ fahren auf die Straße!

Nach vielen intensiven Gesprächen mit Kreispolizeibehörde und interner Abstimmung gibt der Kreisverband Meschede des WLV folgende Informationen zu den Sternfahrten sowie der Kundgebung am Flugplatz Schüren bekannt:

Zunächst findet eine Sternfahrt mit 4 Fahrzeugkolonnen statt:

1. Brilon- Schützenhalle (Sammelplatz Hubertushalle) – B7 über Altenbüren, Antfeld, Nuttlar, Bestwig, Velmede, dann L743 über Wehrstapel, Heinrichstal, Meschede, Schloss Laer über L840 auf L914 über Mülsborn bis K41 Flugplatz Schüren.

2. Winterberg (Sammelplatz Lamfert) – L740 – Silbach – Siedlinghausen – Altenfeld – Bödefeld – Remblinghausen – Meschede – B55 – L743 – Schloss Laer – L840 – L 914 – K41 – Flugplatz Schüren.

3. Sundern-Westenfeld (Sammelplatz Westenfeld Kornhaus) – L686 (Bauernautobahn), Frenkhausen bis Olpe – L541 über Berge – L840 über Wallen, Calle, – L914 über Mülsborn bis K41 – Flugplatz Schüren.

4. Eslohe- Bremke (Sammelplatz Raiffeisen) – B55 bis Enkhausen -K41 bis Flugplatz Schüren.

Es sind folgende Sammelzeiten vorgesehen:

1. Sammelplatz Brilon- Schützenhalle 08:00 Uhr!

2. Sammelplatz Winterberg- Lamfert 08:00 Uhr!

3. Sammelplatz Sundern- Westenfeld- Kornhaus 09:00 Uhr!

4. Sammelplatz Eslohe-Bremke- Raiffeisen 09:00 Uhr!

Wichtige Hinweise:

· Die Fahrzeuge müssen verkehrstüchtig und angemeldet sein!

· Die Mindestgeschwindigkeit der Fahrzeige muss 25 km/h betragen!

· Fahrer muss im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein!

· Während der Veranstaltung (ab Sammelplatz bis zum Schluss der Veranstaltung am Flugplatz Schüren) sollen die Fahrzeuge mit Schildern versehen werden!

· Jeder Trecker-Korso wird von der Polizei eskortiert!

· Die Schlepper haben Rundumleuchte anzustellen, ansonsten Warnblinker anzuschalten!

· Nach dem Eintreffen auf dem Flugplatzgelände in Meschede-Schüren findet dort eine Einweisung der Schlepper zu den Parkmöglichkeiten statt!

· Alsdann versammeln sich alle Teilnehmer vor der LKW Bühne!

11:00 Uhr Kundgebung mit Kurzansprachen und Grußworten

Wilhelm Kühn (Kreisverbandsvorsitzender)

Hubertus Bohle (LSV)

Brigitte Wullenweber (Kreislandwirtin)

MdB Friedrich Merz (CDU)

Landrat Dr. Karl Schneider

MdB Dirk Wiese (SPD)

MdB Carl-Julius Cronenberg (FDP)

ggf. MdL Dr. Gregor Kaiser (Bündnis 90 Die Grünen)

Den Anordnungen der Versammlungsleitung, der Ordner und der Polizei ist unbedingt Folge zu leisten!

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltung mit dem letzten Redebeitrag (voraussichtlich 13:00 Uhr) geschlossen ist und etwaige Aktivitäten auf der Rückfahrt nicht mehr Gegenstand unserer Veranstaltung sind!

Nach der Veranstaltung werden Sie auf eigene Faust nach Hause oder wo auch immer hin fahren. Eine Eskorte/ Korso findet heimwärts nicht statt.

Ggf. möchten Sie sich bitte mit Ihrer Versicherungsagentur in Verbindung setzen, um einen Versicherungsschein für die Teilnahme der Veranstaltung zu erhalten.

Ein Beispiel einer entsprechenden Bescheinigung (von der LVM) fügen wir als Anlage bei.

Wir bitten um möglichst zahlreiche Teilnahme!

Schließen Sie sich den Korsos bitte an!

Ggf. erfolgen weitere Informationen durch uns!