Sterneküche für Kinderherzen: Hotel Deimann sammelt 18.110 Euro für Stiftung KinderHerz

Mit großem Erfolg ist am Montagabend das exklusive Charity-Dinner „Sterneküche für Kinderherzen“ im Hotel Deimann zu Ende gegangen. 200 Gäste erlebten unter freiem Himmel einen außergewöhnlichen Abend in lockerer Atmosphäre und mit vielen kulinarischen Highlights. Der Erlös des Abends zugunsten der Stiftung KinderHerz betrug 18.110 Euro.

Sieben renommierte Spitzenköche kreierten gemeinsam ein einzigartiges Walking Dinner. Das kulinarisch außergewöhnliche Menü konnten sich die Gäste an verschiedenen Stationen im historischen Gutshof des fünf-Sterne-Superior-Hotels selbst zusammenstellen. Mit dabei waren:

Felix Weber (Hofstube Deimann, Schmallenberg)

(Hofstube Deimann, Schmallenberg) Sascha Stemberg (Haus Stemberg, Velbert)

(Haus Stemberg, Velbert) Marlon Rademacher (Restaurant La Cuisine Rademacher, Köln)

(Restaurant La Cuisine Rademacher, Köln) Pierre Beckerling (Schwarz-Gold, Dortmund)

(Schwarz-Gold, Dortmund) Willi Overkamp (Overkamp, Dortmund)

(Overkamp, Dortmund) Markus Pape (Meisenheimer Hof)

(Meisenheimer Hof) Erik Arnecke (Die Sonne Frankenberg)

Quelle: Larissa Gnacke

Begleitet wurden die Gänge von ausgesuchten Weinen der Gastwinzer Weingut Metzger, Weingut Schäfer-Fröhlich, Weingut Disibodenberg und Weingut Knewitz.

Quelle: Larissa Gnacke

Silvia Paul, Vorsitzende der Stiftung KinderHerz, betont die Verbindung zwischen Kulinarik und medizinischer Forschung: „Es gibt über 50 verschiedene Arten von angeborenen Herzfehlern — und jeder einzelne erfordert spezialisierte Forschung. Medizinische Forschung funktioniert in diesem Fall ähnlich wie in der Küche: Man probiert aus, versucht neue Wege und entwickelt innovative Lösungen. Deswegen passen diese beiden Welten so perfekt zusammen. Dieses Event zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, dass wir alle zusammenstehen — für die Gesundheit der Kinder.“

Hotelier Andreas Deimann ergänzt: „Ich bin überglücklich, dass wir mit diesem wunderschönen Abend, den großzügigen Spenden unserer Gäste und der engagierten Unterstützung unserer Köche, Winzer und weiterer Sponsoren einen bedeutsamen Beitrag zur weiteren Forschung der Stiftung KinderHerz leisten konnten. Diese Nacht zeigt, wie wertvoll es ist, wenn Genuss und Gutes zusammenkommen.“

Bei stimmungsvoller Musik und in lockerer Runde verweilten die Gäste trotz kühlen Temperaturen noch bis in den späten Abend.

Quelle: Larissa Gnacke

Über das Event

Das Charity-Dinner „Genießen und Gutes tun – Sterneküche für Kinderherzen“ fand am 15. Juni 2026 im Hotel Deimann in Schmallenberg statt. Das exklusive Event vereinte Spitzengastronomie mit gesellschaftlichem Engagement: Sieben renommierte Köche kreierten gemeinsam ein Walking Dinner, begleitet von Weinen ausgewählter Winzer. Mit 200 Gästen und einer Spendensumme von 18.110 Euro war es ein rundum gelungener Abend.

Über die Stiftung KinderHerz

Die Stiftung KinderHerz fördert medizinische Forschungsprojekte, die das Leben herzkranker Kinder retten und verbessern. Sie unterstützt innovative Forschungsansätze und trägt dazu bei, dass Kinder mit angeborenen Herzfehlern bessere Chancen auf ein gesundes Leben haben.