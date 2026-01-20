„Sterne“-Investition in Leadership

Mit einem innovativen Führungskräfte-Training setzen die Hotels der Kooperation „Die Sterne im Sauerland“ ein starkes Zeichen für nachhaltige Personalentwicklung.

Der Start ist gemacht: Fach- und Führungskräfte aus verschiedenen Hotels trafen sich im Landhotel Gasthof Schütte, um sich gemeinsam auf den Weg durch das Jahr mit zwölf Schulungstagen zu machen. Bis Dezember 2026 steht nun jeweils am zweiten Dienstag des Monats ein Führungsthema im Fokus, wie zum Beispiel Selbstführung, Teamentwicklung und Fehlerkultur. Die Basis der individuellen Handlungsfelder jedes Teilnehmenden wurde bereits im letzten Quartal 2025 im Rahmen einer Alchimedus® PP3 Analyse mit der Schulungsleiterin herausgearbeitet.

Leadership langfristig entwickeln

Ein solch intensives, konzertantes Programm für eine fachliche und persönliche Entwicklung ist in der Privathotellerie noch eher neu.

Ausgangspunkt war der Gedanke, wie man Konflikte in Hotelteams besser moderieren bzw. möglichst vermeiden kann. Hier sind Führungskräfte der Dreh- und Angelpunkt. Allerdings: „Die Erfahrung zeigt, dass die Mitarbeitenden bei klassischen Seminaren wohl hoch motiviert wieder in den Betrieb kommen, die Impulse im Arbeitsalltag dann aber oft wie ein Strohfeuer abbrennen. Es fehlt einfach die Kontinuität“, sagt Stefan Wiese-Gerlach vom Hotel Jagdhaus Wiese als Mitglied der „Sterne“-Geschäftsführung und Sprecher der Hotelkooperation.

Ziel war es deshalb, Führung nicht punktuell, sondern mit einem Jahresprogramm zu entwickeln. „Wir erhoffen uns durch dieses langfristig angelegte Schulungskonzept, dass das Gelernte besser ausprobiert und verinnerlicht werden kann“, ergänzt Stefan Wiese-Gerlach.

Entwickelt und begleitet wird das Jahres-Führungskräfte-Programm von der erfahrenen systemischen Organisationsentwicklerin Maja Kirsch, die für eine praxisnahe und zugleich menschliche Führungskräfteentwicklung steht. Durch ihre vielschichtige Erfahrung in der Hotellerie und Gastronomie kennt sie die besonderen Fragestellungen und Herausforderungen der Teilnehmenden.

Wie wertvoll diese langfristige Begleitung aus Sicht der Teilnehmenden ist, beschreibt Catharina Ossig vom Landhotel Knippschild: „In die Position der Direktionsassistentin bin ich im Laufe der Zeit hier im Betrieb hineingewachsen. Deshalb finde ich es sehr gut, jetzt ein Jahr extern als Führungskraft begleitet zu werden und neue Impulse und Hilfsmittel an die Hand zu bekommen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass ich mit den Kolleginnen und Kollegen dieser Schulung im ständigen Austausch sein werde und ich so auch von deren Erfahrungen lernen kann. Wirklich Top!“

Führung heißt Veränderung

Auch auf Ebene der Eigentümer ist man sich bewusst, dass Führungskräfteentwicklung Veränderung auf allen Seiten bedeutet. Stefan Wiese-Gerlach: „Natürlich ist uns klar, dass die Entwicklung unserer Führungskräfte letztendlich auch uns fordern wird. Führung heißt immer auch Veränderung, die uns alle und unsere Betriebe weiterbringen wird.“

Das Seminarjahr 2026 gilt als Pilotprojekt. Sollte sich die Durchführung des Schulungskonzeptes bewähren und das Feedback aller Beteiligten eine Fortsetzung empfehlen, dann wird dieses Programm nach Bedarf mit weiteren Fach- und Führungskräften fortgeführt.