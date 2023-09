Sterne beobachten im Sauerland: Empfehlungen und Tipps

Das Sauerland ist bekannt für seine Gebirgsketten, Skigebiete, Wanderpfade und pittoreske Städte wie Arnsberg oder Meschede. Doch auch für Fans der Astronomie hat die quirlige Region einiges zu bieten. Dank seiner ländlichen Prägung bietet das Areal zahlreiche Aussichtspunkte und Chancen für Sternenbeobachtungen. Ebenso ist das astronomische Vereinsleben hier sehr aktiv.

Lokale Astronomie-Treffs und Sternwarten besuchen

Bereits in grauer Vorzeit wurden im Sauerland die Sterne beobachtet. Wie in anderen Regionen Deutschlands treffen sich hier die Menschen, um gemeinsam in die Sterne zu sehen. Anfänger wie Fortgeschrittene profitieren von dem Angebot an Sternwarten. Bei vielen davon handelt es sich um private Beobachtungspunkte von engagierten Personen. Von den Grundlagen der Beobachtung über die Wahl des richtigen Teleskops bis zur sommerlichen Beobachtung der Perseiden oder Kometen ist das Programm bunt gefächert. An den Volkshochschulen in Arnsberg, Schmallenberg und Co. finden zudem regelmäßig Astronomie-Kurse statt, bei denen private Dozenten ihr Wissen über die wichtigsten Sternenbilder und Himmelsphänomene mit dem interessierten Publikum teilen.

Inspirationen auf Reisen holen

Das Weltall – für die meisten Menschen ein diffuser Traum von Kratern auf dem Mond, endlosen Galaxien und Gasplaneten. Tatsächlich finden sich auf unserer Erde eine Reihe von Landschaften, die Monden und Planeten ähneln. Diese Hot Spots für den Weltraumtourismus sind immer eine Reise wert. Sie vermitteln eine Vorstellung davon, wie es wirklich in anderen Welten wie dem Mars aussehen könnte. Und geben Inspiration für die nächsten Beobachtungspunkte im Teleskop. Sehr populär sind die Wüstenlandschaften in Arizona mit der Felsenformation namens „Die Welle“. In Afrika und Asien sind spektakuläre Gebiete zu entdecken, einzigartig aufgrund ihrer ungewöhnlichen Vegetation und Bodenzusammensetzung. Nach einem Besuch der Ziele wird die Fantasie angeregt. Hobby-Astronomen erhalten so neue Ideen für Beobachtungen im Sauerland, etwa vom Mars in den Wintermonaten oder den Kratern des Mondes.

Dunkle Orte im Sauerland erkunden

Unter dem Begriff der Sternenparks werden ausgewiesene Gebiete zusammengefasst, die besonders arm an künstlichen Lichtquellen in der Nacht sind und ideale Aussichtschancen bieten. Lichtschutzgebiete sollen bedrohten Tierarten wie Nachtfaltern Zuflucht gewähren, die Gesundheit der Menschen verbessern und der heimischen Astronomie dienen. Im Sauerland gibt es zwar keine offiziell ausgewiesenen Sternenparks im Sinne der International Dark Sky Association (IDA). Dennoch gibt es Beobachtungsmöglichkeiten im Überfluss. Die geografischen Gegebenheiten des Sauerlands seinen unzähligen Bergen erhöhen die Chance auf einen hervorragenden Sternenhimmel. Beliebt ist etwa das Sternendorf Meinkenbracht. Es liegt auf einem Höhenplateau und liefert in klaren Nächten dank wenig Lichtverschmutzung reichlich Bildmaterial. Ebenfalls populär ist der Ausblick vom Berg Kahler Asten bei Winterberg. Dort finden regelmäßig astronomische Veranstaltungen und Führungen statt. Mit einem Fernglas oder Teleskop erscheinen wichtige Sternbilder wie Kassiopeia, Großer Bär oder Orion klar und deutlich vor dem Auge des Betrachters.

Fazit

Im Vergleich zur Eifel oder Rhön ist das Sauerland noch wenig bekannt für seine astronomischen Angebote. Durch engagierte Astronomen und Tourismusbüros ändert sich das gerade. Für Sternengucker lohnt sich ein Ausflug in die Region definitiv. Auf einem nächtlichen Spaziergang sollte immer ausreichend Proviant mitgenommen werden – und warme Kleidung, da die Temperaturen im Sauerland gerade in der zweiten Jahreshälfte sehr kühl ausfallen können.