Steig den Leuten aufs Dach

Dachdeckermeisterin Andrea Aland im Interview

Wer morgens auf eine Baustelle kommt, weiß nicht immer, was der Tag bringt. Ein Dach muss repariert, gedämmt oder komplett neu aufgebaut werden, Fassaden entstehen oder große Flachdachprojekte werden umgesetzt. Genau diese Abwechslung ist es, die den Reiz des Dachdeckerhandwerks ausmacht. Für Dachdeckermeisterin und Geschäftsführerin Andrea Aland gehört diese Abwechslung zum Alltag im eigenen Familienbetrieb.



Vom Bürojob aufs Dach

Dabei war ihr beruflicher Weg zunächst ein anderer. Nach einer Ausbildung im kaufmännischen Bereich merkte die 33-Jährige schnell, dass sie dort nicht ihre berufliche Zukunft sieht. Die Verbindung zum elterlichen Bedachungsgeschäft war bereits seit ihrer Kindheit vorhanden. Ein dreimonatiges Praktikum im Elternbetrieb brachte der jungen Frau die entscheidende Erkenntnis, vom Bürojob ins Handwerk zu wechseln. Sie entschied sich für eine Ausbildung als Dachdeckermeisterin. Danach folgten die Meisterschule und schließlich die Weiterbildung zur Betriebswirtin des Handwerks.



Seit mehr als 130 Jahren ist der Dachdeckerbetrieb Aland aus Arnsberg in Familienhand. Heute beschäftigt das Unternehmen 47 Mitarbeitende und bildet aktuell neun Auszubildende aus. „Viele unserer Beschäftigten wurden selbst im Betrieb ausgebildet und sind dem Unternehmen bis zum Ruhestand treu geblieben“, erzählt Andrea Aland. Gerade diese Mischung aus Erfahrung und Nachwuchs ist für die Geschäftsführerin eine besondere Stärke. Ältere und jüngere Beschäftigte arbeiten hier zusammen, geben Wissen weiter und lernen voneinander. „Dieser Zusammenhalt macht uns besonders aus“, sagt sie. Auch bei persönlichen Problemen finden die Mitarbeitenden Unterstützung. „Wir haben für alles ein offenes Ohr“, sagt die Geschäftsführerin.

Quelle: Calvin Vorsmann

Ausbildung mit Perspektive

„Wer sich für den Beruf des Dachdeckers oder der Dachdeckerin interessiert, sollte sich zunächst im Rahmen eines Praktikums einen Einblick verschaffen“, rät Andrea Aland. Neben einem Schulabschluss seien vor allem Motivation, Schwindelfreiheit und handwerkliches Geschick gefragt. Während viele Branchen über den Einsatz von künstlicher Intelligenz diskutieren, sieht Andrea Aland im Dachdeckerhandwerk eine besondere Zukunftssicherheit: „Wer ein Dach deckt, eine Fassade baut oder ein Gebäude energetisch saniert, kann das Ergebnis unmittelbar sehen. Man erschafft was Bleibendes“, beschreibt sie den Reiz ihres Berufes.



Dass die Arbeit auf dem Dach oftmals körperlich anstrengend ist, möchte sie dabei nicht verschweigen. Frauen sollten sich davon jedoch keinesfalls abschrecken lassen. „Genauso wie bei Frauen kann auch nicht jeder Mann jede körperliche Tätigkeit gleich gut ausführen. Entscheidend ist, dass man bereit ist, mit anzupacken“, ermutigt Andrea Aland potenzielle Bewerberinnen.



Ausgezeichnet für starke Ausbildung

Dass die Ausbildung im Betrieb einen besonderen Stellenwert hat, zeigt auch eine Auszeichnung aus dem Jahr 2025: Die Handwerkskammer Südwestfalen ehrte den Familienbetrieb als „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ in der Kategorie „Ehrenpreis“. Überreicht wurde die Auszeichnung von Karl-Josef Laumann, Arbeitsminister des Landes Nordrhein-Westfalen. „In den letzten Jahrzehnten haben wir viele junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben begleitet. Die meisten sind noch immer bei uns. Das ist für uns eine besondere Anerkennung“, sagt Andrea Aland.