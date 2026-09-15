Staunen, Lachen und leuchtende Augen beim KulturHerbst Möhnetal in Belecke

Magische Familienshow mit Zauberer Carsten Risse aus Allagen am 27. September an Stütings Mühle – Eintritt frei

Im Rahmen des KulturHerbstes Möhnetal, mit Hilfe zahlreicher Sponsoren organisiert und koordiniert vom Stadtmarketing Warstein e. V. und in Belecke durchgeführt vom Kultur- und Heimatverein Badulikum e. V. (KuH), erwartet die Besucher eine mitreißende Familienshow voller Magie, Humor und unvergesslicher Momente. Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt und findet statt am 27. September 2026 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Wenn in Belecke an Stütings Mühle plötzlich das Unmögliche möglich wird, kleine wie große Augen zu leuchten beginnen und das Publikum selbst Teil der Magie wird, dann ist Zauberzeit in Belecke! Im Rahmen des KulturHerbstes Möhnetal, mit Hilfe zahlreicher Sponsoren organisiert und koordiniert vom Stadtmarketing Warstein e. V. und in Belecke durchgeführt vom Kultur- und Heimatverein Badulikum e. V. (KuH), erwartet die Besucher eine mitreißende Familienshow voller Magie, Humor und unvergesslicher Momente. Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt und findet statt am 27. September 2026 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Es ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Denn diese Show ist nicht nur zum Zuschauen da: Das Publikum darf staunen, lachen, rätseln – und natürlich mitmachen. Kinder werden ebenso in das Geschehen einbezogen wie die Erwachsenen. Mal verblüfft ein magischer Moment, mal sorgt eine unerwartete Wendung für herzhaftes Lachen. Und dann gibt es diese Augenblicke, in denen man sich unweigerlich fragt: „Wie um alles in der Welt war das möglich?“ Die schönsten magischen Momente entstehen immer dann, wenn Menschen gemeinsam staunen.

Bereits seit 2004 begeistert Carsten Risse sein Publikum mit Magie. 2011 machte er seine Leidenschaft zum Beruf und ist seitdem als selbstständiger Zauberkünstler sowohl für private Veranstaltungen wie auch für Unternehmen und Vereine unterwegs. Seit 2022 führt ihn die Magie sogar hinaus auf die Weltmeere: Mit Engagements auf Kreuzfahrtschiffen darf er inzwischen Menschen auf seinen Reisen rund um den Globus begeistern und dabei selbst immer wieder neue Länder, Kulturen und Eindrücke kennenlernen.

Für die großen und kleinen Besucher wird es zudem bereits ab 14:30 Uhr heiße Waffeln sowie warme und kalte Getränke zu familienfreundlichen Preisen geben. Ein Zelt wird vor etwaiger schlechter Witterung schützen.

KuH-Vorsitzender Martin Mühlenschulte und Magier Carsten Risse laden gemeinsam herzlich zu der Veranstaltung ein: „Der KulturHerbst Möhnetal in Belecke bietet die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit der Familie eine besondere Zeit zu erleben, miteinander zu lachen und sich einfach wieder einmal verzaubern zu lassen. Und wer glaubt, Zauberei sei nur etwas für Kinder, könnte an diesem Tag eine ziemlich überraschende Entdeckung machen.“