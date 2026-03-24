Staudammführungen in den Osterferien

In den Osterferien gibt es dreimal die Chance, an einer Tour teilzunehmen. Am Karsamstag, 04. April 2026 finden gleich zwei Führungen statt: um 10:30 Uhr und um 12:30 Uhr. Eine weitere Talsperrenbesichtigung ist für Donnerstag, 9. April 2026 um 10:00 Uhr geplant.

Die Besichtigung beginnt mit einem Film über Talsperren und Wasserkraft, danach geht es zu Fuß zum Kraftwerk und in den Kontrollstollen im Hennedamm. Die Führungen dauern ca. 100 Minuten und sind für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren geeignet. Erwachsene zahlen 4,50 Euro, Kinder von 10-14 Jahren sind mit 2,- Euro dabei.

Treffpunkt für die Staudammführungen ist das Betriebsgebäude des Ruhrverbandes, Am Hennesee 6. Dort gibt es auch ausreichend Parkplätze. Da die Lufttemperatur in den Stollen des Hennedamms ganzjährig zwischen 10-12°C beträgt, wird empfohlen, eine Jacke und festes Schuhwerk zu tragen.

Quelle: Anja Weims, Tourist-Information Meschede

Eine Anmeldung bei der Tourist-Information Meschede ist erforderlich. Hier sind auch vorher die Eintrittskarten zu kaufen. Anmeldung unter Tel. 0291-9022443 und https://www.hennesee-tourismus.de/staudammfuehrung-hennesee/.

Bis zu den Sommerferien gibt es jeden Monat mindestens einen weiteren Termin für eine Staudammführung. Die Staudammführungen bietet der Ruhrverband in Zusammenarbeit mit den Tourist-Informationen „Rund um den Hennesee“ an.