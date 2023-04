Startschuss für die „Sterne des Sport 2023“ ist gefallen

Kreis Olpe. „Sportvereine leisten jeden Tag einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Sie sorgen dafür, dass wir gesund und fit bleiben, bieten ihren Mitgliedern ein zweites Zuhause und haben für alle Wünsche oder Sorgen ein offenes Ohr. Viel zu selten bekommen sie dafür die Anerkennung, die sie verdienen. Das wollen wir ändern: Ab heute suchen wir wieder die „Sterne des Sports“ 2023“, so Michael Griese, Vorstandsmitglied der Volksbank Sauerland anlässlich der Vorstellung des Wettbewerbes.

Der Oscar des Breitensports

Die „Sterne des Sports“ haben sich seit ihrer Premiere im Jahr 2004 zu Deutschlands wichtigstem Breitensportwettbewerb entwickelt. Die Volksbanken Raiffeisenbanken und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zeichnen dabei gemeinsam Sportvereine für ihr soziales Engagement aus.

Inhalt des Wettbewerbes

Für die „Sterne des Sports“ können sich Sportvereine in zehn ver-schiedenen Kategorien bewerben. Dabei geht es nicht um „höher, schneller, weiter“, sondern um folgende Themenfelder:

• Bildung und Qualifikation

• Ehrenamtsförderung

• Familie

• Gesundheit und Prävention

• Gleichstellung

• Integration und Inklusion

• Kinder und Jugend

• Klima-, Natur- und Umweltschutz

• Senioren

• Vereinsmanagement

Das auszuzeichnende Engagement kann sich sowohl in dem regulären Vereinsprogramm finden als auch aus einem langfristigen bzw. auf Dauer angelegten besonderen Projekt.

Anerkennung und Wertschätzung auf höchster Ebene

Der Wettbewerb „Sterne des Sports“ geht über drei Ebenen: Auf der lokalen Ebene wartet auf den Sieger der „Große Stern des Sports“ in Bronze. Alle Gewinner aus unserer Region qualifizieren sich für das Finale auf Landesebene, wo die Sportvereine um den „Großen Stern des Sports“ in Silber und das Ticket zum Bundesfinale der „Sterne des Sports“ in Gold konkurrieren. Bei einer großen Abschlussgala werden die Finalisten im Wechsel von dem Bundeskanzler oder dem Bundespräsidenten ausgezeichnet. Die Atmosphäre beim Finale der „Sterne des Sports“ in Gold lässt sich am besten mit der bei der Wahl der „Sportler des Jahres“ im Leistungssport vergleichen.

„Die Sterne“ im Kreis Olpe

„Die „Sterne des Sports“ geben den Sportvereinen in unserer Region die Chance, ihre Arbeit öffentlich vorzustellen. Mit unserem Aufruf möchten wir das Signal an alle Sportvereine in Attendorn, Finnentrop, Lennestadt und Kirchhundem aussenden, sich selbstbewusst zu beteiligen“, so Griese.

Alle zwei Jahre bietet die Volksbank Sauerland diesen Wettbewerb für ihre Sportvereine an. „Beim letzten Mal haben sich 58 Vereine beworben, eine super Resonanz, mit tollen und qualitativ sehr hochwertigen Beiträgen“, blickt Frank Segref, Pressesprecher der Volksbank, zurück. “Wir wünschen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder viele Bewerbungen erhalten.“

Die drei Vereine mit der höchsten Punktzahl erhalten einen „Stern in Bronze“, verbunden mit einer Geldprämie in Höhe von 2.000 Euro für den Erstplatzierten, über 1.500 Euro für den zweiten Platz und 1.000 Euro für den dritten Platz.

Außerdem erhalten alle teilnehmenden Vereine bei Erreichen einer Mindestpunktzahl eine Teilnahmeprämie in Höhe von 250 Euro.

„Die Vereinsarbeit zu unterstützen ist uns immer ein besonderes An-liegen“, so Michael Griese, „mit dieser Zuwendung möchten wir einerseits einen zusätzlichen Anreiz zur Teilnahme geben und andererseits die tägliche ehrenamtliche Arbeit der Aktiven belohnen“.

Am Wettbewerb können all die Vereine teilnehmen, die ihre Sportstätten im Geschäftsgebiet der Volksbank Sauerland haben. So erhalten in diesen Tagen rund 350 Sportvereine die Ausschreibungsunterlagen. Informationen und Einzelheiten können Interessierte auch bei ihrer Filiale vor Ort erfragen oder unter www.vb-sauerland.de/sterne-des-sports nachlesen.

„Hier gibt es z.B. ein Video „Wie bewerbe ich mich richtig?“ und einen tollen Leitfaden, der wertvolle Tipps für die Bewerbung enthält und Informationen darüber, was bei den Jurymitglieder besonders punktet“, rät Segref. Bewerbungen sind ausschließlich online auf der Internetseite www.vb-sauerland.de/sterne-des-sports möglich. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2023.

Bildzeile: Die Basketballabteilung des FC Finnentrop, der Ski-Club Fretter und der FC Lennestadt bei der letzten Preisverleihung der Sterne des Sports vor der Corona-Pandemie.