Start ins Berufsleben bei der Gemeinde Bestwig: Zwei neue Auszubildende

Bürgermeister Christoph Rosenau sowie der Personalratsvorsitzende Alexander Böer begrüßten die beiden neuen Nachwuchskräfte im Bürger- und Rathaus.

In den kommenden drei Jahren lernen die Auszubildenden die vielfältigen Aufgaben einer modernen Kommunalverwaltung kennen. Während ihrer Ausbildung durchlaufen sie die verschiedenen Abteilungen der Gemeindeverwaltung und erhalten so umfassende Einblicke in die unterschiedlichsten Tätigkeitsfelder – von der allgemeinen Verwaltung über das Bürgerbüro bis hin zu Finanzen, Ordnung und weiteren Bereichen. Ergänzt wird die praktische Ausbildung durch den Unterricht am Berufskolleg sowie die fachtheoretische Ausbildung am Studieninstitut.

„Es freut mich besonders, dass sich Emine und Maximilian nach ihren Praktika für eine Ausbildung bei der Gemeinde Bestwig entschieden haben“, sagt Bürgermeister Christoph Rosenau, „das zeigt, dass wir als Ausbildungsbetrieb überzeugen konnten. Wir investieren gerne in den eigenen Nachwuchs und möchten jungen Menschen aus unserer Region eine attraktive berufliche Perspektive im öffentlichen Dienst bieten. Für den Start in den neuen Lebensabschnitt wünsche ich beiden viel Erfolg und vor allem viel Freude an ihrer Ausbildung.“

Mit der Ausbildung eigener Fachkräfte setzt die Gemeinde Bestwig weiterhin auf qualifizierten Nachwuchs und stärkt zugleich die Zukunftsfähigkeit der eigenen Verwaltung.