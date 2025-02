Immer wieder sorgt der St. Bartholomäus Kirchenchor Meggen unter der Leitung von Harald Jüngst, mit über 80 aktiven Sängerinnen und Sängern für musikalische Höhepunkte im heimischen Kulturkalender. Bei der Volksbank-Gala am Samstag, 29. März, mit dem erwartungsvollen Titel „Musical, Pop und Walzer“, steht der Kirchenchor Meggen zusammen mit dem bekannten Salonorcherster aus Münster auf der Bühne. „Wir präsentieren erstmals Unterhaltungsmusik, ganz im Sinne von Johannes Strauß, dessen 200. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern“, sagt Maria Arns, die Vorsitzende des Kirchenchors Meggen bei der offiziellen Vorstellung des Musikereignisses.

Unterstützung des Hospizvereins St. Elisabeth

Der Kirchenchor als Veranstalter startet zusammen mit der Volksbank Sauerland das erste Konzert in diesem Jahr, das zugunsten des St. Elisabeth Hospizes in der Sauerlandhalle stattfindet. Weltbekannte Musicalmelodien, Pop-Evergreens und natürlich auch unvergessene Walzermelodien stehen auf dem Programm. Der Kirchenchor übt dafür Woche für Woche, manchmal sogar zweimal in der Woche, getrennt nach Männer- und Frauenstimmen. „Wir haben alle große Freude daran dieses Programm einzuüben und dann zusammen mit dem Salonorchester Münster dem Publikum zu präsentieren. „Auf den Auftritt der Sopranistin Lena Poppe, die aus Kreuztal kommt und zu den hoffnungsvollen Talenten der Region gehört, dürfen sich die Besucher der Volksbank-Gala sehr freuen“, berichtet Maria Arns. „Schmissige Melodien und pure Lebensfreude prägen das ganze Konzert und auch die gemeinsamen Auftritte von Chor und Salonorchester. Passend zum Start in den Frühling.“

Quelle: Plakat

Bunt, locker, frohgelaunt

Ralf Schmitz-Malburg, Projekt-Koordinator des WDR Rundfunkchores und als Juror aus dem TV-Chorwettbewerb „Bester Chor im Westen“ bekannt, führt unterhaltsam durch den musikalischen Abend . Das Ehepaar Felix und Friederike Hensel, letztere ist von Anfang an mit im Vorstand des Hospizvereins, haben die Schirmherrschaft für den Galaabend übernommen. „Wir engagieren uns sehr gerne für diesen Konzertabend und die Arbeit des Hospizvereins“, betonte Felix Hensel bei der Vorstellung des Konzertes. Martin Schäfers, der Vorsitzende des Vereins freut sich über die Unterstützung von Kirchenchor, Volksbank und der Familie Hensel. „Der Kirchenchor Meggen ist von Anfang an Mitglied des Hospizvereins. Die Erlöse aus diesem und anderen Konzerten unterstützen enorm die Anliegen unseres Vereins: Hilfe bei der Pflege für die letzte Phase des Lebens. Ohne die dreihundert -bis vierhunderttausend Euro, die durch Spenden jährlich zusammenkommen, wäre die wichtige und notwendige Arbeit im Hospiz nicht möglich. Wir sind dankbar für jede nur mögliche Unterstützung.“

Quelle: Ruhrfestspiele Recklinghausen

Volksbank-Gala am 29. März in der Sauerlandhalle Altenhundem

19:00 Uhr – Einlass: 18:00 Uhr

Karten im Vorverkauf 22,00 Euro und an der Abendkasse 25,00 Euro

Jugendliche und Studenten 15,00 Euro

Kartenvorverkauf: Buchhandlung Hamm und WieWoWatt in Altenhundem Apotheken in Meggen u. Maumke und bei allen Chormitgliedern

Und hier: https://www.kirchenchor-meggen.de/termine/kartenvorverkauf/

Der Kirchenchor St. Bartholomäus Meggen ist mit seinen 80 Aktiven einer der größten und anerkanntesten Chöre in der Region Südsauerland. Die Sängerinnen und Sänger aller Altersgruppen kommen aus Lennestadt, Kirchhundem, Finnentrop, Attendorn und Schmallenberg. Im Chor ist jeder willkommen, der Freude am Singen hat und an einer regelmäßigen Probenarbeit interessiert ist.

Der Chor hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gottesdienste mit kirchlicher Musik festlich, bewegend, fröhlich und rhythmisch mitzugestalten und das in einer überzeugenden Qualität.

Ob Haydns „Schöpfung“, Mozarts „Krönungsmesse“, Barkers „ RoQuiem“ oder Melodien aus Oper, Musical und Pop – das Repertoire reicht von großen Werken der Kirchenmusik, modernen geistlichen Arrangements bis hin zu weltlichen Chören und aktuellen Songs. Auch „Crossover-Projekte“, so das gemeinsam mit der Kantorei Sankt Barbara Krakau in Lennestadt und Polen mit großem Erfolg aufgeführte „Stabat Mater“ von Karl Jenkins, gehören zum Repertoire.

Quelle: Harald Jüngst

Die zahlreichen Chorreisen führten Kirchenchor Meggen bereits nach Frankreich, Österreich, Belgien, Polen, Kroatien, Ungarn, Tschechien, Italien, Irland, Schweiz, Norwegen und Schweden. Harald Jüngst leitet den Kirchenchor Meggen seit 1998 und ist seit 2010 Leiter des größten bergmännischen Chores Deutschlands, dem Ruhrkohle-Chor Essen. Er unterrichtet am Gymnasium Maria Königin in Lennestadt und ist zudem Dozent im Fachbereich Musik an der Universität Siegen.