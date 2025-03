Volksbank-Gala „Musical, Pop & Walzer“ am 29. März in der Sauerlandhalle Altenhundem

Immer wieder sorgt der St. Bartholomäus Kirchenchor Meggen unter der Leitung von Harald Jüngst, mit über 80 aktiven Sängerinnen und Sängern für musikalische Höhepunkte im heimischen Kulturkalender.



Bei der Volksbank-Gala am Samstag, 29. März, mit dem erwartungsvollen Titel „Musical, Pop und Walzer“, steht der Kirchenchor Meggen zusammen mit dem bekannten Salonorchester aus Münster auf der Bühne. „Wir präsentieren erstmals Unterhaltungsmusik, ganz im Sinne von Johannes Strauß, dessen 200. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern“, sagt Maria Arns, die Vorsitzende des Kirchenchors Meggen, bei der offiziellen Vorstellung des Musikereignisses.

Unterstützung des Hospizvereins St. Elisabeth

Der Kirchenchor als Veranstalter startet zusammen mit der Volksbank Sauerland das erste Konzert in diesem Jahr, das zugunsten des St. Elisabeth Hospizes in der Sauerlandhalle stattfindet. Weltbekannte Musicalmelodien, Pop-Evergreens und natürlich auch unvergessene Walzermelodien stehen auf dem Programm. Der Kirchenchor übt dafür Woche für Woche, manchmal sogar zweimal in der Woche, getrennt nach Männer- und Frauenstimmen. „Wir haben alle große Freude daran, dieses Programm einzuüben und zusammen mit dem Salonorchester Münster dem Publikum zu präsentieren. Auf den Auftritt der Sopranistin Lena Poppe, die aus Kreuztal kommt und zu den hoffnungsvollen Talenten der Region gehört, dürfen sich die Besucher der Volksbank-Gala sehr freuen“, berichtet Maria Arns. „Schmissige Melodien und pure Lebensfreude prägen das Konzert und auch die gemeinsamen Auftritte von Chor und Salonorchester. Passend zum Start in den Frühling.“