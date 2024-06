Starpianist Alexander Krichel begeistert Grundschulkinder in Berghausen

Pianist Alexander Krichel am Klavier in der Aula der Grundschule Berghausen © Stadt Schmallenberg

Als Kooperation des Kulturbüros der Stadt Schmallenberg mit dem Festival KULTUR ROCKT aus Sundern-Dörnholthausen war Konzertpianist Alexander Krichel in der Grundschule Berghausen zu Gast, um Kinder für klassische Musik zu begeistern.

Nachdem das jährlich stattfindende Festival mit Stars aus den Bereichen Klassik, Schauspiel und Popmusik am Fronleichnamswochenende zu Ende gegangen ist, kam Festivalleiter Matthias Berghoff zusammen mit dem sonst für Konzerte um die ganze Welt reisenden Musiker nach Schmallenberg-Berghausen.

Das „KULTUR ROCKT Education-Projekt“ ist bereits seit mehreren Jahren ein wichtiger Baustein des überregionalen Festivalprogramms. „Junge Menschen an die klassische Musik heranzuführen, sie zu sensibilisieren und zu begeistern ist unser Ziel“, erklärt Festivalleiter Matthias Berghoff. Dass dieser Plan bestens aufgeht, konnte an den Kindern der vierten Klasse beobachtet werden, die still lauschend, zum ersten Mal in ihrem Leben, Stücke des Komponisten Sergei Rachmaninoff und ein von Krichel selbst komponiertes Stück hörten. Alexander Krichel, der es gewohnt ist, auf den Flügeln der besten internationalen Konzerthallen zu spielen, entlockte dem Schulklavier in Berghausen ungeahnte Tonfolgen, um die Kinder auf eine Phantasiereise durch die Musik mitzunehmen. Anschließend durften sie den nahbaren und geduldigen Musiker mit all ihren Fragen löchern. Sie erfuhren von ihm Details über seine Weltreisen, das Leben als Berufsmusiker und wie er mit sechs, Jahren seine Liebe zum Klavier entdeckte.

Phantasiereise durch die Musik

„Ich freue mich sehr, dass wir den Kindern heute dieses einmalige musikalische Erlebnis ermöglichen konnten. Sicher haben wir damit einige Hemmschwellen und Vorurteile gegenüber der klassischen Musik überwinden oder im Vorfeld verhindern können“, freut sich Saskia Holsträter, Leiterin des Kulturbüros. Auch Schulleiterin Nicola Kessler ist überzeugt: „Unsere Kinder sind bereits sehr musikalisch und spielen fast alle selbst Instrumente, sind aber mit klassischer Musik bisher nur wenig in Berührung gekommen. Man hat den Kinder die Begeisterung richtig angemerkt.“

Eine weitere Kooperation des Kulturbüros mit dem Festival wird die Ausstellung der Gewinnerin oder des Gewinners des diesjährigen KULTUR ROCKT-Preises für Bildende Kunst sein. Unter fachlicher Mitwirkung der Kulturabteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und des LWLMuseums für Kunst und Kultur wird der mit einem Preisgeld, einer Einzelausstellung und der Möglichkeit eines Stipendienaufenthaltes von bis zu einem Monat dotierte Kunstpreis jährlich in den Bereichen Malerei, Fotografie, Skulptur, Performance oder Installation verliehen. Das Ergebnis der Jury, Termin und Ort der Ausstellung werden in Kürze bekannt gegeben.

Alle Informationen rund um das Festival sind auf https://www.kultur-rockt.com/zu finden.