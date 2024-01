Starkes Netzwerk auf dem Land

Die Jungen Landfrauen im Hochsauerland

Kopftuch und Kaffeekränzchen? Weit gefehlt. Für die Landfrauen war es längst an der Zeit, das verstaubte Image abzuschütteln. Landfrauen sind nämlich nicht nur die, die auf einem Bauernhof leben und arbeiten, nein: Landfrau ist jede Frau, die auf dem Land lebt, unabhängig von Wohnsituation, Wohnort oder Beruf. Sie sind analog und digital miteinander verbunden, woraus sich ein starkes Netzwerk ergibt. Das weiß auch der Verein der Landfrauen, der Westfälisch-Lippische LandFrauenverband e.V., der in Kreis- und Ortsverbände gegliedert ist. Der Anteil der Unter-30-Jährigen ist dabei aber in vielen dieser Verbände nicht sehr hoch. Die Interessen der jungen Frauen sind andere als die der Seniorinnen; und nicht jede will mit Mutter oder Schwiegermutter das gleiche Event besuchen. So entstand die Idee der Jungen Landfrauen.

Der Vorstand im Hochsauerlandkreis besteht aus dem Ortsverband Meschede (Ansprechpartnerinnen sind Lisa Büenfeld, 32, aus Remblinghausen und Frauke Eickelmann, 28, aus Schüren, Anna Henke, 26, aus Eversberg und Christine Nieder, 26, aus Mülsborn), aus dem Ortsverband Schmallenberg (mit Ines Brunheber ,32, und Josefine Mathweis, 26, aus Niedersorpe als Ansprechpartnerinnen), dem Ortsverband Eslohe (mit Lea Schenuit , 28, und Dorothee Wiese, 31, aus Bremscheid) sowie aus dem Ortsverband Arnsberg mit Antonia Albers, 27, aus Wettmarsen. Antonia war es auch, die 2018 die Idee hatte, die Jungen Landfrauen für das Hochsauerland zusammenzurufen. Seitdem finden regelmäßig Veranstaltungen für Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren statt, oft auf kreativem Weg wie Kränze binden, Koch-Events sowie Schmuckgestaltung. Auch ein Tanzkurs und zuletzt ein Cocktailabend war dabei.

Als nächste Veranstaltungen sind geplant: eine Yoga-Einheit (28.1. in Schmallenberg), die Wanderung des Bierbrau-Wunderwegs (20.4. in Grevenstein), die Hofbesichtigung vom Pferde-Aktivstall (15.6. in Eslohe-Büenfeld) und eine Betriebsbesichtigung beim Forstbetrieb Becker-Gödde (an einem Samstag im Mai/Juni, Heringhausen).



Bei den Jungen Landfrauen Hochsauerland handelt es sich um eine Gruppe von Frauen zwischen 20 und 40 Jahren. Sie stärken sich untereinander, unternehmen gemeinsame Aktivitäten und wollen sowohl die Tradition bewahren als auch Neues dazulernen.

Die Gruppe besteht seit 2018 und hat aktuell 110 Teilnehmer. Neue Mitglieder sind immer herzlich willkommen. Wer reinschnuppern möchte, kann sich gerne zu den Terminen des Jahresprogramms melden.

Kontakt

Lisa Büenfeld: jungelandfrauen-hsk@web.de

https://www.instagram.com/jungelandfrauenhsk/

https://www.facebook.com/jungeLandfrauenHSK/?locale=de_DE