Starke Wirtschafts- und beliebte Tourismusregion

Die zwei Gesichter des Sauerlandes

Mitten in Deutschland liegt eine der faszinierendsten Mittelgebirgsregionen: das Sauerland. Als Teil des Rheinischen Schiefergebirges unterlagen die Region und der Begriff „Sauerland“ im Laufe der Zeit einem stetigen Wandel. Heute besteht die Region unzweifelhaft aus dem südlich der Möhne liegenden Teil des früheren, überwiegend katholisch geprägten Herzogtums Westfalen und dem südlich der Ruhr liegenden Teil der früheren, überwiegend protestantisch geprägten Grafschaft Mark (Märkisches Sauerland). In den gängigen Definitionen zählt auch das Upland im hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg zum Sauerland. Auf Landkreise bezogen sind dies: Hochsauerlandkreis, Kreis Olpe, Märkischer Kreis, der südliche Teil des Kreises Soest und das genannte Upland. Dörfliche Landwirtschaft und Golddörfer auf der einen Seite und mittelständische Familienunternehmen im produzierenden Gewerbe andererseits prägen das Sauerland ebenso wie die ungezählten Erhebungen im „Land der tausend Berge“.

Den Sauerländer Kreisen gemeinsam ist die mittelständische Wirtschaftsstruktur. Diese war im 19. und frühen 20. Jahrhundert gegenüber den Großbetrieben des Ruhrgebiets zwar deutlich ins Hintertreffen geraten, auf lange Sicht jedoch erwiesen sich die mittelbetrieblichen Strukturen als anpassungsfähig. Die Industrie- und Handelskammer in Arnsberg meldete an der Wende zum neuen Jahrtausend, dass der Anteil gewerblicher Arbeitskräfte im Kammerbezirk größer sei als im Ruhrgebiet.

Und seit Beginn des systematischen Anbaus von Weihnachtsbäumen in den 1980er Jahren hat sich das Sauerland mit inzwischen 18.000 Hektar zum größten Anbaugebiet von Weihnachtsbaumkulturen in Europa entwickelt. Gemeinsam mit dem Kreis Siegen und dem Kreis Soest ist das Sauerland, bezogen auf einen über 40-prozentigen Beschäftigtenanteil, im produzierenden Gewerbe die drittstärkste Industrieregion Deutschlands. Zahlreiche Hidden Champions (Weltmarktführer in Nischenmärkten) haben ihren Sitz in der Region.

Der Sauerland Tourismus bezeichnet das Sauerland als „Deutschlands inspirierende Outdoorregion“ – und das aus gutem Grund. Denn auf 5.000 Quadratkilometern in der schwingenden Mittelgebirgslandschaft, geprägt von dichten Wäldern, weiten Wiesen und klaren Seen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Erlebnisse aller Art. Hier befindet sich die erste und größte Qualitätswanderregion Deutschlands. Drei große Fernwanderwege durchqueren die Landschaft. Zahlreiche Themen- und Tagesrouten sprechen genussfreudige Wanderer an. Radbegeisterte sind auf den zahlreichen Fluss- und Bahntrassen-Radwegen unterwegs, genießen die Natur und lassen es sich gut gehen oder nutzen das flächendeckende, über nummerierte Knotenpunkte verbundene Netz an Radwegen für spontane Fahrten. Mountainbiker, Gravelbiker und Rennradfahrer lassen sich von der abwechslungsreichen Topografie herausfordern. Inmitten der waldreichen Landschaft liegen zudem fünf große Stauseen, die mit ihren vielen Aktivitäten Jahr für Jahr unzählige Gäste an ihre Ufer und aufs Wasser locken. In der kalten Jahreszeit ist die Wintersport- Arena Sauerland mit ihren breiten Angeboten an Skipisten und Rodelhängen das größte Wintersportgebiet nördlich der Alpen. Diese Vielfalt an Erlebnissen macht die Outdoorregion Sauerland zu einem der beliebtesten Ziele für Urlaubs- und Tagesreisende in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland.