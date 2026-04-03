Starke Wirtschaft aus dem Sauerland im Kanzleramt

Eine Delegation führender Unternehmen und Institutionen aus Brilon („Big Six“) hat im Rahmen ihrer Berlinreise das Bundeskanzleramt besucht und dort an einem Austausch mit dem Bundeskanzler teilgenommen.

Im Rahmen des Gesprächs standen aktuelle wirtschafts- und energiepolitische Herausforderungen im Mittelpunkt. Themen waren insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland, verlässliche Energieversorgung sowie die Bedeutung mittelständisch geprägter Strukturen für Wachstum und Beschäftigung.

„Unsere Unternehmen im Hochsauerlandkreis sind innovativ, international erfolgreich und tief in der Region verwurzelt. Dieser Austausch zeigt, wie wichtig es ist, die Perspektiven der Praxis direkt in politische Entscheidungsprozesse einzubringen“, betonte Merz.

Die Delegation setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern namhafter Unternehmen und Einrichtungen aus Brilon zusammen – darunter Industrie, Gesundheitswirtschaft und kommunale Akteure. Neben dem Termin im Kanzleramt umfasste das Programm Gespräche im Deutschen Bundestag, im Bundesverteidigungsministerium sowie in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen.

„Der direkte Dialog zwischen Wirtschaft und Politik ist entscheidend, um tragfähige Lösungen zu entwickeln. Gerade für unsere Region im Sauerland gilt: Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie und klare energiepolitische Perspektiven“, so Merz abschließend.

Die Berlinreise unterstreicht die enge Verzahnung von regionaler Wirtschaft und Bundespolitik und setzt ein starkes Signal für den Industriestandort Hochsauerlandkreis.