Starke Vorbilder für junge Menschen

Strahlende Gesichter, Stolz und Freude über den Erfolg: Die Nachwuchselite des nordrhein-westfälischen Handwerks wurde am Samstag im Parktheater Iserlohn geehrt. Rund 300 Gäste gratulierten den Landessiegerinnen und -siegern der Deutschen Meisterschaft im Handwerk, vormals Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks NRW, zu ihrer Leistung.

In 81 Wettbewerbsberufen sind in den vergangenen Wochen zunächst bei allen sieben Handwerkskammern und im Anschluss auf Landesebene die Besten ihres Faches ermittelt worden. Die Jury bewertete je nach Beruf entweder die Arbeitsprobe oder das Gesellenstück.

„Sie sind wirklich starke Vorbilder für viele junge Leute, die ihren Weg in den Beruf noch vor sich haben“, lobte Matthias Heidmeier, Staatssekretär des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, an der Spitze der Gratulanten. Er betonte, dass gut ausgebildete Handwerkerinnen und Handwerker von zentraler Bedeutung für die Zukunft des Handwerks seien: „Die großen Aufgaben der Zukunft wie der Klimaschutz sind nur mit dem Handwerk zu lösen. Es stimmt mich sehr optimistisch für unsere Zukunft, wenn ich sehe, wie engagiert und leistungsstark der handwerkliche Nachwuchs in Nordrhein-Westfalen ist.“

In der gemeinsamen Talkrunde, gekonnt moderiert von Michaela Padberg, würdigte der Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages, Berthold Schröder: „Ich beglückwünsche die Landessiegerinnen und Landessieger der Deutschen Meisterschaft im Handwerk 2023! Sie können stolz sein auf Ihren Erfolg! Ihre hervorragenden Leistungen sind für mich auch ein sichtbares Zeichen für die hohe Qualität unserer Dualen Ausbildung. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass das Erfolgsmodell Duale Ausbildung zukunftsfest bleibt.“

Den Glückwünschen schloss sich Jochen Renfordt, Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen an, die in diesem Jahr den Wettbewerb ausrichtete. Nachdrücklich appellierte der Maler- und Lackierermeister an die Landessiegerinnen und -sieger, sich weiterzubilden: „Sie haben den ersten Schritt gemacht, gehen sie auch den zweiten. Werden Sie Meister!“ Besonders wies er auf die Möglichkeit hin, ein Stipendium der „Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung“ zu nutzen, um die weitere Karriere durch Bildung zu beflügeln.

Den Blick in die Zukunft richtete auch Vizepräsident Michael Neuhaus (HwK Südwestfalen): „Handwerk ist ohne Ehrenamt nicht denkbar. Deshalb lege ich Ihnen ans Herz, sich zu engagieren und Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen.“

Welche Wege sich nach dem Landessieg öffnen können, davon berichtete Maurer Aaron Masuch, der im vergangenen Jahr nach seinem Erfolg in das Nationalteam der Euroskills aufgenommen wurde. Ebenso eindrucksvoll erzählte Lena Sophie Sager (HwK Bielefeld), wie sie den Weg bis zur Landessiegerin im Maler- und Lackiererhandwerk erlebt hat.

Im Blitzlichtgewitter standen die Stargäste des Tages, die Landessiegerinnen und -sieger, bei der Übergabe der Urkunden und Präsente auf der Bühne. Drei von ihnen konnten sich über ein zusätzliches Geschenk freuen: Sie gewannen bei einer Verlosung Reisegutscheine im Wert von 1.100 Euro, gestiftet vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW.

Mit einem „Hoch“ auf die Spitzenleistungen gratulierten Sängerin Lisa-Marie Querbach und Pianist Robin Beckmann den Nachwuchstalenten während Mentalist Nico Haupt für manche zauberhafte Überraschung sorgte.

Nach der Feier ist vor dem nächsten Wettbewerb: Jetzt geht es darum, auch im Bundeswettbewerb ganz nach oben zu kommen. Wir drücken die Daumen!

Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Die Schlussfeier wird gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalens. Gastgeberin ist die Handwerkskammer Südwestfalen.

Die Landessiegerinnen und -sieger der Handwerkskammer Südwestfalen