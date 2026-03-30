Starke Unterstützung für Pier Vier: Toni Kroos Stiftung fördert Projekt mit 588.000 Euro

Zweckgebundene Förderung für barrierearme Wohnangebote und kindgerechte Infrastruktur

Die Mittel sind zweckgebunden und fließen in zentrale Bausteine am Standort Schmallenberg-Oberberndorf:

Ausbau von vier barrierearmen Wohneinheiten für Familien, die eine Auszeit benötigen

Umbau eines behindertengerechten Badezimmers inklusive spezieller Kinder- bzw. Lerntoilette

Ausbau der Galerie zu einem flexiblen Spiel-, Bewegungs- und Förderraum für Kinder

Bedeutung der Förderung

Die Unterstützung durch die Toni Kroos Stiftung ermöglicht die Umsetzung zentraler Bauabschnitte und stärkt die strukturelle Entwicklung von Pier Vier. Sie schafft konkrete Voraussetzungen für barrierearme Angebote und erweitert die Möglichkeiten, Familien gezielt zu entlasten.

„Das Konzept und die Vision dieses Projekts haben uns von Anfang an begeistert und grundlegend überzeugt. Der Hof der Begegnung wird für zahlreiche Familien mit schwer erkrankten Kindern ein wertvoller Ort der Entlastung sein und gleichzeitig ein Vorbild für gelebte Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe. Einen so besonderen Ort, wie er hier geschaffen wird, unterstützen wir von Herzen gern.“

— Jessica Kroos, Vorstand und Leitung der Toni Kroos Stiftung

Mit Pier Vier entsteht in Schmallenberg-Oberberndorf ein Ort für Begegnung, Erholung und Teilhabe für Familien und die gesamte Region.

„Die Unterstützung der Toni Kroos Stiftung bedeutet für uns weit mehr als eine finanzielle Förderung – sie ist ein starkes Zeichen für Vertrauen, Menschlichkeit und gelebte Solidarität. Dank dieser Hilfe kann der Hof der Begegnungen viel schneller zu dem Ort werden, den so viele Familien dringend brauchen: einem Ort der Stärke, der Entlastung und der Gemeinschaft.“

— Alex Göbel, Vorstandsvorsitzender Lächelwerk e.V.

Quelle: Lächelwerk e.V. Toni Kroos Stiftung (Personen auf dem Foto von links nach rechts: Manja Göbel (Lächelwerk e.V.), Britta Altenhofen (Vorstandsassistenz & Projektmanagement Toni Kroos Stiftung), Alex Göbel (Lächelwerk e.V.), Steffi Schneider (Lächelwerk e.V.)

Über Lächelwerk e.V.

Der Lächelwerk e.V. aus Schmallenberg unterstützt seit 2017 Kinder, Jugendliche und Familien in belastenden Lebenssituationen durch persönliche und unbürokratische Hilfe. Im Mittelpunkt steht dabei die direkte Unterstützung von Betroffenen sowie die nachhaltige Begleitung in schwierigen Lebensphasen.