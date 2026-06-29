Lisa Klein (re.) holte Zeitfahr-Bronze hinter Franziska Koch (Mitte) und Antonia Niedermaier. Foto: Mario Stiehl

Das Sauerländer Radsport-Team REMBE | rad-net hat bei den Deutschen Straßenmeisterschaften ein beeindruckendes Wochenende erlebt. Mit einer Bronzemedaille, mehreren Top-Ten-Platzierungen und starken Auftritten in den Elite- und U23-Rennen gehörte die Mannschaft zu den erfolgreichsten Teams der Titelkämpfe.

Den größten Erfolg feierte Lisa Klein, die im Einzelzeitfahren der Frauen die Bronzemedaille gewann. Nur Franziska Koch und Antonia Niedermaier waren schneller. Entsprechend zufrieden zeigte sich Klein nach dem Rennen: „Die Bronzemedaille hinter zwei solchen Kanonen ist absolut in Ordnung. Franzi hat in diesem Jahr Paris-Roubaix gewonnen, Antonia war gerade Zweite beim Giro d’Italia. Da ist es keine Schande, von ihnen geschlagen zu werden.“

Auch ihre Teamkolleginnen überzeugten. Katharina Palm belegte Rang fünf, Karoline Goldschmidt wurde Neunte und Franziska Brauße komplettierte als Zehnte das starke Mannschaftsergebnis.

Überraschung im Einzelzeitfahren

Für eine der größten Überraschungen sorgte Julian Borresch im Einzelzeitfahren der Männer. Beim Sieg von Nils Politt fuhr der Sauerländer auf einen hervorragenden fünften Platz und ließ dabei zahlreiche WorldTour-Profis hinter sich. Teamkollege Miguel Heidemann, im Vorjahr noch Silbermedaillengewinner, belegte Rang neun. Auch in der U23-Klasse präsentierte sich REMBE | rad-net stark: Paul-Felix Petry und Leon Arenz fuhren auf die Plätze neun und zehn.

Die Zeitfahren zählten gleichzeitig zur „Müller – Die lila Logistik Rad-Bundesliga“. Borresch übernahm als bester Bundesliga-Fahrer das lila Führungstrikot. Bei den Frauen sammelte Lisa Klein die meisten Bundesliga-Punkte, während Katharina Palm ihre Gesamtführung verteidigte. Sowohl die Männer als auch die Frauen von REMBE | rad-net entschieden zudem die Tagesmannschaftswertung für sich.

Auch im Straßenrennen bestätigten die Fahrerinnen ihre starke Form. Karoline Goldschmidt hielt bis in die Schlussphase Kontakt zur Spitzengruppe und belegte Rang neun. Direkt dahinter kamen Laura Süßemilch, Lisa Klein, Maira Jasch und Selma Lantzsch auf den Plätzen zehn bis 13 ins Ziel.

Internationale Spitzenkonkurrenz

Für den Höhepunkt aus Sauerländer Sicht im Männer-Straßenrennen sorgte Jermaine Zemke. Rund 50 Kilometer vor dem Ziel schloss er zur Spitzengruppe auf und eröffnete mit einer mutigen Attacke am langen Schlussanstieg das Finale. Gegen die internationale Spitzenkonkurrenz um den späteren Deutschen Meister Felix Engelhardt, Vorjahressieger Georg Zimmermann, Nico Denz und Nils Politt konnte sich der 20-Jährige zwar nicht behaupten, wurde aber mit einem hervorragenden neunten Platz belohnt. Mauro Brenner rundete das starke Mannschaftsergebnis als 13. ab.

Entsprechend zufrieden fiel das Fazit von Sportdirektor Fabian Peplau aus: „Wir können stolz auf das ganze Wochenende sein. Wir haben uns in allen Rennen und Klassen hervorragend präsentiert und sind stets offensiv gefahren. Die Top-Platzierungen von Lisa Klein und Julian Borresch im Zeitfahren sowie der starke Auftritt von Jermaine Zemke im Straßenrennen stechen natürlich besonders heraus.“

Mit der Bronzemedaille von Lisa Klein, den Spitzenplatzierungen von Julian Borresch und Jermaine Zemke sowie den starken Mannschaftsleistungen unterstreicht REMBE | rad-net einmal mehr, dass das Sauerland auch im deutschen Spitzenradsport eine feste Größe ist.