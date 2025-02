Starke Persönlichkeit inspiriert in den sozialen Netzwerken

Dass Jessi, wie ihre Freunde und Follower sie liebevoll nennen, einmal mit ihrem Hobby, dem Kraftsport, Geld verdienen würde, hätte sie selbst wohl am wenigsten erwartet. Als 14-jährige Leichtathletin kam sie eher zufällig zum Kraftsport und griff zum ersten Mal zur Hantel. Heute begeistert sie fast 250.000 Follower auf Instagram und hat es geschafft, mit ihrer damals neuen Leidenschaft Geld zu verdienen. Eine Erfolgsgeschichte, wie sie das Leben kaum besser schreiben könnte.



Von der Leichtathletik zum Kraftsport



„Ich war nicht immer so sportlich und durchtrainiert wie heute. In der Grundschule war ich sogar eher etwas moppelig“, erinnert sich die 22-Jährige. Ihr älterer Bruder Niklas war es, der ihr Interesse an Bewegung weckte. „Seit ich etwa sechs Jahre alt bin, mache ich Sport. Niklas war Leichtathlet, und als kleine Schwester wollte ich natürlich auch mitmachen und begann beim LC Attendorn mit diesem Sport“, erzählt sie lächelnd von ihren ersten sportlichen Schritten.Mit etwa 14 Jahren entdeckte sie schließlich die Hanteln ihres Vaters und begann, ihr Training um Kraftübungen zu erweitern – unterstützt von ihrem Leichtathletiktrainer. Jessi erzählt: „Im Verein nutzten wir den Kraftraum der Attendorner Rundturnhalle, und das Training an den Geräten hat mir auf Anhieb gefallen.“ Die Zeit während der Corona-Pandemie und das Homeschooling im Abiturjahr nutzte sie, um ihren Sport intensiv zuhause weiterzubetreiben.

Mit Disziplin zu schulischen und unternehmerischen Erfolgen

Disziplin bewies Jessi nicht nur im sportlichen, sondern auch im schulischen Bereich. Vor vier Jahren legte sie ihr Abitur am Rivius-Gymnasium in Attendorn ab und verbrachte anschließend ein Jahr als Au-pair in Irland, um ihre Englischkenntnisse zu verbessern. „Ursprünglich wollte ich in die Wirtschaft gehen“, erzählt sie. „Ich zog deshalb nach meinem Auslandsjahr nach Köln, um International Business zu studieren. Doch nach dem vierten Semester entschied ich mich, das Studienfach zu wechseln und begann ein BWL-Studium, um mir grundlegendes wirtschaftliches Wissen anzueignen.“ Doch das fünfte Semester sollte noch mehr Aufregendes als „nur“ ein neues Studienfach für Jessi bereithalten. Es markierte den Beginn einer aufregenden neuen Lebensphase.Zu diesem Zeitpunkt trainierte sie bereits seit zwei Jahren regelmäßig im Fitnessstudio. Immer häufiger gab sie Freunden und Bekannten Tipps. „Sogar mein Bruder bat mich um Unterstützung beim Aufbau seines Trainingsplans. Er war es auch, der mich dazu ermutigte, meine Ratschläge auf Social Media zu teilen.“ Jessi fasste sich ein Herz und postete Videos von ihrem Training auf TikTok und Bilder auf Instagram. „Das könnte echt was werden“, meinte Niklas damals. Und er behielt recht – ihr Erfolg übertraf alle Erwartungen.

Hauptberuf: Content Creator

Ein halbes Jahr später, Mitte 2022, traten mit ESN (Hersteller für Sportlernahrung und Nahrungsergänzung) und Oace (Sportmode) die ersten Kooperationspartner an die sympathische Sportlerin heran. Ihre Followerzahlen stiegen und Jessica gründete ihr eigenes Unternehmen. „Mir wurde bewusst, dass ich mit meinen Themen ‚gesunder Lebensstil‘ und ‚körperliches Training‘ einen Nerv getroffen habe und das Interesse daran riesig ist“, erinnert sich Jessica. Zu dieser Zeit war ihre Arbeit auf Social Media ein schöner Nebenjob neben dem Studium. Auch für Familie, Freunde und andere Hobbys wie Malen oder Spaziergänge blieb noch genug Zeit.Doch ihr Business wächst rasant, sodass sie seit diesem Jahr hauptberuflich als Influencerin – oder Content Creatorin – tätig ist und ihr Studium vorerst pausiert. Als Influencerin verdient Jessica ihr Geld hauptsächlich durch Provisionen aus Kooperationsverträgen. Sie bewirbt auf ihren Social-Media-Kanälen Produkte ihrer Partner und bietet spezielle Rabattcodes an. Wenn ihre Follower diese Codes beim Kauf von Produkten, wie etwa Sportartikeln, eingeben, erhält sie eine Vergütung.

Quelle: Jessica Bock

Der Alltag als Influencerin

„Mein Alltag dreht sich komplett um meine Arbeit auf Social Media“, erzählt Jessica. „Morgens erledige ich die Buchhaltung, entwickle Skripte für Videos und recherchiere neue Inhalte. Mittags trainiere ich im Fitnessstudio, wo ich auch die Trainingsvideos drehe. Nachmittags schneide und bearbeite ich diese Videos, um sie abends hochzuladen. Außerdem erstelle ich Storylines, interagiere mit meiner Community, beantworte Kommentare und Fragen.“ Ihre Follower sind dabei ihre größte Motivation. „Ich bekomme viele Fragen und Anregungen, die ich in meinen Videos aufgreife. Inzwischen spielt neben dem Kraftsport auch gesunde Ernährung eine große Rolle auf meinem Kanal. Das positive Feedback aus der Community motiviert mich, weiterzumachen.“ Unterstützt wird sie von ihrem Freund Leo, der eine Social-Media-Agentur leitet und sich in dieser Branche bestens auskennt.

Gesunder Lebensstil für alle Altersklassen

Dass Fitness und ein gesunder Lebensstil kein Alter kennen, zeigen die Follower von Jessica. Während früher vor allem junge Mädchen ihren Inhalten folgten, sind mittlerweile Menschen aller Altersgruppen vertreten. „Sogar meine 62-jährige Mutter hat mit dem Training angefangen, und auch meine Oma ist jetzt aktiver“, freut sich die gebürtige Attendornerin.Jessica legt großen Wert darauf, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg zu Gesundheit und Fitness findet: „Es ist wichtig, sich nicht ständig mit anderen in den sozialen Medien zu vergleichen. Jeder Mensch ist einzigartig und sollte für sich herausfinden, was ihn glücklich macht und was für ihn funktioniert. Selbst wenn du genauso trainierst wie ich, wirst du nicht unbedingt so aussehen wie ich, denn DU bist DU und das ist genau richtig. Bleib bei dir selbst.“Dieser Ratschlag klingt nicht nur wie die weise Lebenserfahrung ihrer Großmutter, sondern ist gerade in der heutigen, oft von Oberflächlichkeit und Social Media geprägten Welt relevanter denn je.