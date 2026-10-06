Starke Maschinen, starkes Team 

VOGT Profitechnik als Arbeitgeber im Porträt

Das Unternehmen VOGT, mit Hauptsitz in Schmallenberg-Felbecke, ist deutschlandweit führender Spezialist für Landschaftspflegetechnik. VOGT hat sich auf die Konstruktion sowie den Handel und Service von spezialisierten Maschinen aus den Bereichen Mulchtechnik, Geräteträger, Holzhäcksler und Baumstumpffräsen fokussiert. Doch wie sieht der Arbeitsalltag in einem hochmodernen, wachsenden Unternehmen wie VOGT aus? Im Folgenden erfahren Sie, was die Arbeit bei VOGT und das Team auszeichnen, wo die Stärken von VOGT liegen und welche Karriere und Ausbildungsmöglichkeiten das Unternehmen bietet.



Das Familienunternehmen VOGT wurde bereits im Jahr 1926, also vor genau 100 Jahren gegründet. Seit der Gründung als klassischer Schmiedebetrieb, in dem Pferde beschlagen und einfache Maschinen für die Feldarbeit gebaut wurden, hat sich VOGT stetig weiterentwickelt und ist mit der Zeit gegangen. Über die klassische Werksvertretung für Landtechnik hat sich VOGT um die Jahrtausendwende zum Spezialisten für Landschaftspflegetechnik entwickelt und seine Stärken in einem Nischenmarkt ausgebaut. Vor allem in den vergangenen 10 Jahren ist VOGT stark gewachsen, sowohl räumlich als auch personell. Das Team besteht derzeit aus gut 75 Mitarbeitenden. Der Fokus wurde vermehrt auch auf den After-Sales-Service gelegt, um Kunden über den Kauf hinaus zur Seite zu stehen und durch individuelle Serviceangebote langfristig zu binden.



VOGT ist somit ein modernes Unternehmen und gleichzeitig tief verwurzelt im Sauerland. Die Werte Bodenständigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität aber auch Innovation und Wertschätzung werden verkörpert. Qualität und Zuverlässigkeit äußern sich in den Maschinen und im Kundenservice. Gemeinsam mit den europäischen Lieferanten entwickelt VOGT innovative Maschinen für die zukünftige Landschaftspflege. Themen wie emissionsfreie Antriebe und autonomes Fahren spielen hier eine Rolle. Wertschätzung wird nicht nur den Kunden, sondern auch den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entgegengebracht.

Quelle: VOGT GmbH VOGT-Hauptsitz in Felbecke

Ein starkes Team

VOGT zeichnet sich vor allem auch durch ein starkes Team aus. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den verschiedensten Bereichen, wie Vertrieb, Marketing, Buchhaltung, technischer Service, Einkauf, Werkstatt und Lager sorgen täglich für zufriedene Kunden. Viele Mitarbeitende sind schon seit langen Jahren Teil des Teams und dem Betrieb seit der Ausbildung treu geblieben. Der Rekord liegt bei 42 Jahren Betriebszugehörigkeit. In den letzten Jahren sind besonders viele junge Leute mit neuer Dynamik hinzugekommen. Die Arbeit bei VOGT zeichnet sich durch flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine hohe Eigeninitiative aus. Jeder kann sich einbringen und neue Ideen vorantreiben. Das motiviert und bringt Weiterentwicklung für das ganze Unternehmen mit sich. Für den Zusammenhalt im Team sorgen regelmäßige Events und Ausflüge, wie das monatliche Mitarbeiterfrühstück in der Werkstatt oder eine gemeinsame Reise zu den Lieferanten in Italien bzw. Dänemark.

Quelle: VOGT GmbH Mitarbeiterfrühstück in der Werkstatt

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich auf der Website über offene Stellen und Ausbildungsplätze informieren. Vorwiegend im technischen Bereich und im Service wird nach Verstärkung gesucht. VOGT bildet zudem in den Ausbildungsberufen Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) sowie Mechatroniker für Land- und Baumaschinen (m/w/d) aus. Die Ausbildung ist vielseitig, praxisorientiert und die Auszubildenen lernen schon früh eigenständig zu arbeiten. Nach abgeschlossener Ausbildung warten gute Übernahmechancen und ein individueller Karriereweg.



Weitere Infos zu VOGT, zum Jubiläum und zu den Karrieremöglichkeiten finden Sie unter www.vogtgmbh.com

