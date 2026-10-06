Magazin für die Sauerländer Lebensart

Starke Maschinen, starkes Team 

Vor 100 Jahren in Schmallenberg-Felbecke gegründet, hat sich das Unternehmen VOGT zu einem landesweit dominierenden Experten für Landschaftspflegetechnik entwickelt.

6. Oktober 2026 | 3 Minuten Lesezeit
Team VOGT beim 100-jährigen Jubiläum

Quelle: VOGT GmbH

VOGT Profitechnik als Arbeitgeber im Porträt 

Das Unternehmen VOGT, mit Hauptsitz in Schmallenberg-Felbecke, ist deutschlandweit  führender Spezialist für Landschaftspflegetechnik. VOGT hat sich auf die Konstruktion sowie den Handel und Service von spezialisierten Maschinen aus den Bereichen Mulchtechnik, Geräteträger, Holzhäcksler und Baumstumpffräsen fokussiert. Doch wie sieht der Arbeitsalltag in einem hochmodernen, wachsenden Unternehmen wie VOGT aus? Im Folgenden erfahren Sie, was die Arbeit bei VOGT und das Team auszeichnen, wo die Stärken von VOGT liegen und welche Karriere und Ausbildungsmöglichkeiten das  Unternehmen bietet.

Das Familienunternehmen VOGT wurde bereits im Jahr 1926, also vor genau 100 Jahren  gegründet. Seit der Gründung als klassischer Schmiedebetrieb, in dem Pferde beschlagen  und einfache Maschinen für die Feldarbeit gebaut wurden, hat sich VOGT stetig  weiterentwickelt und ist mit der Zeit gegangen. Über die klassische Werksvertretung für  Landtechnik hat sich VOGT um die Jahrtausendwende zum Spezialisten für  Landschaftspflegetechnik entwickelt und seine Stärken in einem Nischenmarkt ausgebaut. Vor allem in den vergangenen 10 Jahren ist VOGT stark gewachsen, sowohl  räumlich als auch personell. Das Team besteht derzeit aus gut 75 Mitarbeitenden. Der Fokus wurde vermehrt auch auf den After-Sales-Service gelegt, um Kunden über den Kauf hinaus zur Seite zu stehen und durch individuelle Serviceangebote langfristig zu binden.

VOGT ist somit ein modernes Unternehmen und gleichzeitig tief verwurzelt im Sauerland.  Die Werte Bodenständigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität aber auch Innovation und  Wertschätzung werden verkörpert. Qualität und Zuverlässigkeit äußern sich in den  Maschinen und im Kundenservice. Gemeinsam mit den europäischen Lieferanten entwickelt VOGT innovative Maschinen für die zukünftige Landschaftspflege. Themen wie  emissionsfreie Antriebe und autonomes Fahren spielen hier eine Rolle. Wertschätzung wird nicht nur den Kunden, sondern auch den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen  entgegengebracht.

VOGT-Hauptsitz in FelbeckeQuelle: VOGT GmbH
VOGT-Hauptsitz in Felbecke

Ein starkes Team
VOGT zeichnet sich vor allem auch durch ein starkes Team aus. Mitarbeiter und  Mitarbeiterinnen aus den verschiedensten Bereichen, wie Vertrieb, Marketing, Buchhaltung, technischer Service, Einkauf, Werkstatt und Lager sorgen täglich für zufriedene Kunden. Viele Mitarbeitende sind schon seit langen Jahren Teil des Teams und dem Betrieb seit der Ausbildung treu geblieben. Der Rekord liegt bei 42 Jahren Betriebszugehörigkeit. In den letzten Jahren sind besonders viele junge Leute mit neuer Dynamik hinzugekommen. Die Arbeit bei VOGT zeichnet sich durch flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine hohe Eigeninitiative aus. Jeder kann sich einbringen und neue Ideen vorantreiben. Das motiviert und bringt Weiterentwicklung für das ganze Unternehmen mit sich. Für den Zusammenhalt im Team sorgen regelmäßige Events und Ausflüge, wie das monatliche Mitarbeiterfrühstück in der Werkstatt oder eine gemeinsame Reise zu den Lieferanten in Italien bzw. Dänemark.

Mitarbeiterfrühstück in der WerkstattQuelle: VOGT GmbH
Mitarbeiterfrühstück in der Werkstatt

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich auf der Website über offene Stellen und  Ausbildungsplätze informieren. Vorwiegend im technischen Bereich und im Service wird  nach Verstärkung gesucht. VOGT bildet zudem in den Ausbildungsberufen Kaufmann für  Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) sowie Mechatroniker für Land- und  Baumaschinen (m/w/d) aus. Die Ausbildung ist vielseitig, praxisorientiert und die  Auszubildenen lernen schon früh eigenständig zu arbeiten. Nach abgeschlossener  Ausbildung warten gute Übernahmechancen und ein individueller Karriereweg.

Weitere Infos zu VOGT, zum Jubiläum und zu den Karrieremöglichkeiten finden Sie unter  www.vogtgmbh.com

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Wirtschaft und Unternehmen
Schichtwechsel 2026: Begegnungen schaffen Perspektiven
29. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit
Wirtschaft und Unternehmen
Fußball verbindet: Europa stößt an
6. April 2021 | < 1 Minute Lesezeit
Wirtschaft und Unternehmen
Medien im Sauerland
16. Januar 2026 | 3 Minuten Lesezeit