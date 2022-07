Starke Männer und Frauen in Schöndelt am Start

20. Tauzieh-Meisterschaft in Schöndelt. Spiel und Spaß für Jedermann. Sechs mehr oder weniger starke Sauerländer (m/w/d) treten gegen ein anderes Team mit gleicher Anzahl an. Die Zusammenstellung ist völlig egal. Ob sechs Zweizentner-Kerle oder ein feines Mädelsteam, ob Kegelclub oder Firmenteam. Der „heroische Kampf“ kann beginnen. Fest umfassen beide Hände der sechs Teammitglieder das dicke Tau. Gewichtsverlagerung nach hinten. Und dann kann es auch schon los gehen. „Ziehen. Ziehen. Ziehen.“ Obwohl hierbei ganz klar der Spaß im Vordergrund steht, entfacht trotzdem jedes Jahr aufs Neue ein heißer Kampf um die begehrten Siegerpokale. Wer kräftig zupacken kann und sechs Männer oder Frauen zu einer Mannschaft formt, kann in Schöndelt zu Meisterehren kommen. Anmeldungen zum Tauziehen sind noch bis zum 15. Juli 2022 unter www.Schöndelt.de/Veranstaltungen oder unter Tel. 0160/ 1743668 möglich.

Quelle: Schöndelt

Am Samstagabend kann nach den unterhaltsamen und kräftezehrenden Tauziehwettbewerben ebenso kräftig das Tanzbein geschwungen werden. Auf dem neu gestaltetem Platz vor dem Bürgerhaus ist ab 19.00 Uhr Party-Time mit der Live-Band HitMix aus Elspe.

Dorffest am Sonntag

Der Sonntag startet um 13.30 Uhr mit der Ermittlung des Nachfolgers von Kaiserpaar Jan und Nicole Reinecke. Ab ca. 15.00 Uhr wird ein neuer Kinderkönig als Nachfolger von Dean Beiersdorf ermittelt. Alle Kinder aus nah und fern sind eingeladen, am Vogelwerfen teilzunehmen und sich die Königskette für ein Jahr zu sichern. Ab 14.00 Uhr werden Kaffee und frische Waffeln gereicht. Am späten Nachmittag werden außerdem noch die Gewinner der großen Verlosung ermittelt.

Für die Kinder ist das Spielmobil der OT Grevenbrück und eine Hüpfburg vor Ort.

Für Essen und Trinken ist an beiden Tagen bestens gesorgt, am Samstagabend gibt es zusätzlich zu den üblichen Getränken noch eine Cocktailbar. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.