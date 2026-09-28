Standort Meschede-Enste erfolgreich weiterentwickelt



Caritas setzt ihre Arbeit fort – Uniserve schafft Raum für weiteres Wachstum.

Die Entwicklung der Caritas-Immobilie in Meschede-Enste, welchen die Volksbank Sauerland erworben hat, nimmt einen positiven Verlauf. Die Caritas hat die räumlichen Anpassungen abgeschlossen und führt ihre Arbeit dort wie gewohnt fort. Zugleich sind die darüber hinaus verfügbaren Gewerbeflächen nun neu vermietet: Mit Uniserve ist hierbei ein regionales Unternehmen aus der direkten Nachbarschaft in die Räumlichkeiten neben der Caritas eingezogen.

Die Immobilie war Anfang des Jahres von der Caritas an die Volksbank Sauerland verkauft worden. Der Caritas war hierbei besonders wichtig, einen langfristigen und verlässlichen regionalen Partner vor Ort als neuen Eigentümer zu gewinnen, um den Beschäftigten eine gute Perspektive vor Ort bieten zu können. In den gemeinsamen Gesprächen stand daher von Beginn an im Mittelpunkt, dass die Caritas ihre bisherigen Nutzungen am Standort fortführen kann. Da jedoch die Caritas aus eigenem Bestreben künftig nicht mehr die gesamte Fläche benötigte bzw. nutzen konnte, wurde nach einer passenden und langfristigen Nutzung für die frei werdenden Räume gesucht. Hierbei wurde vor allem der Fokus auf eine gute Symbiose zur Caritas Nutzung gelegt. Mit Uniserve konnte hierfür ein perfekt geeigneter Mieter gewonnen werden.

Uniserve war bereits seit längerer Zeit auf der Suche nach größeren Gewerbeflächen in Meschede. Angesichts einer guten Auftragslage waren insbesondere die Kapazitäten für Materiallager und Verwaltung an ihre Grenzen gestoßen. Der neue Standort bietet dem Unternehmen nun die notwendigen Flächen, um bestehende Anforderungen abzubilden und weitere Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. „Wir danken der Volksbank Sauerland für die gute Zusammenarbeit und die Möglichkeit, mit unserem Unternehmen in Meschede zu expandieren“, sagt Markus Grünewald, Geschäftsleitung von Uniserve.

„Die neuen Räumlichkeiten schaffen die Voraussetzungen, unsere Lager- und Verwaltungsstrukturen weiterzuentwickeln und unsere starke Wachstumsperspektiven am Standort zu nutzen.“ „Für uns war von Beginn an entscheidend, dass die Caritas ihre wichtige Arbeit in Meschede-Enste ungestört und auch für die Mitarbeiter schonend fortsetzen kann“, erklärt Philipp Kalthoff, Bereichsleiter Voba Regio bei der Volksbank Sauerland. „Dass die Caritas ihren Betrieb fortführt und mit Uniserve zugleich ein Unternehmen mit konkretem Flächenbedarf am Standort eine Perspektive gefunden hat, bestätigt den gemeinsam eingeschlagenen Weg. Wir freuen uns über diese gute Entwicklung.“ Der Standort verbindet damit eine soziale Nutzung mit einer zukunftsorientierten gewerblichen Ansiedlung. Der Erwerb der Immobilie steht im Zusammenhang mit dem regionalen Engagement der Volksbank Sauerland: Ziel ist es, wichtige Nutzungen vor Ort zu sichern und Immobilien langfristig sinnvoll weiterzuentwickeln.