Standing Ovations zum Saisonfinale: Rund 20.000 Gäste besuchen die Freilichtbühne Herdringen

Hinter den Herdringer Laienschauspielern liegt damit eine erfolgreiche Spielzeit: Rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden in diesem Sommer den Weg zur Freilichtbühne.

Seit Anfang Juni standen mit dem Familienmusical „Rabatz im Zauberwald“ und dem Erwachsenentheater „Robin Hood“ zwei aufwendige Inszenierungen auf dem Spielplan. Während es für die jüngeren Besucher gemeinsam mit zahlreichen bekannten Märchenfiguren turbulent und musikalisch zuging, entführte das Abendstück sein Publikum ins mittelalterliche England. Gerade die aufwendigen Kampfszenen und das Zusammenspiel des großen Ensembles sorgten während der Saison immer wieder für begeisterte Rückmeldungen.

Entsprechend zufrieden fällt die Bilanz aus. „Wenn am Ende einer Saison rund 20.000 Menschen unsere Vorstellungen besucht haben und wir das letzte Stück mit Standing Ovations beenden dürfen, dann können wir einfach nur dankbar und stolz sein“, sagt Thomas Lepping, Erster Vorsitzender der Freilichtbühne Herdringen. „Was unsere Aktiven in den vergangenen Monaten auf und hinter der Bühne geleistet haben, ist enorm. Von den Schauspielerinnen und Schauspielern über Technik, Maske und Kostüm bis hin zu Kiosk, Einlass und all den vielen Helferinnen und Helfern: Eine solche Saison funktioniert nur, weil unglaublich viele Menschen ihre Freizeit und ihr Herzblut in unsere Freilichtbühne stecken.“

Quelle: Freilichtbühne Herdringen

Wintertheater ausverkauft – innerhalb eines Tages

Eine lange Theaterpause gibt es allerdings nicht. Bereits im November beginnt im Spielerheim die Wintertheatersaison mit der Komödie „Es fährt kein Zug nach irgendwo“. Wer jetzt noch auf Karten hofft, muss allerdings enttäuscht werden: Sämtliche Vorstellungen sind bereits restlos ausverkauft. Innerhalb nur eines Tages waren alle verfügbaren Karten vergriffen.

In der turbulenten Komödie treffen höchst unterschiedliche Bahnreisende aufeinander, die eigentlich nur eines gemeinsam haben: Sie wollen möglichst schnell an ihr Ziel. Stattdessen stranden sie an einem verlassenen Bahnhof und müssen feststellen, dass es mit der geplanten Weiterreise schwierig wird. Unterschiedliche Charaktere, immer neue Zwischenfälle und die zunehmende Verzweiflung der Gestrandeten liefern den Stoff für einen ebenso chaotischen wie humorvollen Theaterabend. Die Herdringer Aufführungen sind für den Zeitraum von November bis Januar vorgesehen.

2027 zieht Pippi in die Villa Kunterbunt

Während für das Wintertheater bereits geprobt und vorbereitet wird, steht auch fest, worauf sich das Publikum im kommenden Sommer freuen darf. Im Familientheater kommt 2027 mit „Pippi Langstrumpf“ eine der bekanntesten Kinderbuchfiguren überhaupt auf die Herdringer Freilichtbühne.

Wenn Pippi gemeinsam mit ihrem Affen Herrn Nilsson und ihrem Pferd Kleiner Onkel in die Villa Kunterbunt einzieht, ist es mit dem ruhigen Leben von Tommy und Annika vorbei. Pippi ist stark, unabhängig und hat ihre ganz eigenen Vorstellungen davon, wie das Leben funktionieren sollte. Gemeinsam erleben die drei Freunde zahlreiche Abenteuer und bringen dabei nicht selten die Erwachsenenwelt gehörig durcheinander.

Einen deutlichen Kontrast zur bunten Welt der Villa Kunterbunt bietet das Erwachsenentheater 2027. Mit „Die Königs vom Kiez“ bringt die Freilichtbühne eine erfolgreiche Musicalkomödie mit reichlich norddeutschem Charme nach Herdringen.

Im Mittelpunkt steht die Familie König auf St. Pauli. Der Name klingt zwar vornehm, die Lebenswirklichkeit der siebenköpfigen Familie ist es allerdings ganz und gar nicht: Kasse und Kühlschrank sind chronisch leer. Die Kinder versuchen mit allen Mitteln, die Familie über Wasser zu halten, während ausgerechnet Familienoberhaupt „Käpt’n“ wenig Interesse an geregelter Arbeit zeigt und das mühsam Erwirtschaftete schneller wieder ausgibt, als es hereinkommt. Als schließlich auch noch eine Räumungsklage droht, wird es für die Königs ernst – doch auf dem Kiez hält man zusammen.

Das Musical entwickelte sich am Hamburger Schmidt Theater zu einem Publikumserfolg. Die Produktion läuft dort seit mehr als zehn Jahren; inzwischen haben mehrere Hunderttausend Besucher die Geschichte der chaotischen Familie König gesehen. Damit dürfen sich die Herdringer Zuschauer 2027 auf einen Abend mit schrägen Charakteren, viel Musik, derbem Humor und jeder Menge St.-Pauli-Flair freuen.

„Nach der Saison ist bei uns eigentlich immer schon vor der Saison“, blickt Thomas Lepping voraus. Wir freuen uns auf zwei völlig unterschiedliche Produktionen, die aber genau das widerspiegeln, was unsere Freilichtbühne ausmacht: Theater für die ganze Familie auf der einen und beste Abendunterhaltung auf der anderen Seite..“

Denn eines hat auch diese Saison gezeigt: Wenn in Herdringen Theater gespielt wird, gehört die Bühne nicht allein den Menschen, die darauf stehen – sondern einem ganzen Dorf und seinem Publikum.