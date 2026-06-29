Standing Ovations für „Robin Hood“ – Gelungene Premiere an der Freilichtbühne Herdringen

Bereits vor Beginn der Aufführung begrüßte die zweite Vorsitzende Verena Klopsch die zahlreichen Besucherinnen und Besucher. In ihrer Ansprache dankte sie allen ehrenamtlich Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen, die mit unzähligen Arbeitsstunden die neue Spielsaison vorbereitet hatten. Anschließend richtete auch der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese einige Grußworte an das Publikum und wünschte der gesamten Freilichtbühne eine erfolgreiche Spielzeit.

Was die Zuschauer anschließend erleben durften, war packendes Freilichttheater mit allem, was eine gelungene Inszenierung ausmacht: temporeiche Kampfszenen, emotionale Momente und eine mitreißende Geschichte über Mut, Gerechtigkeit und Zusammenhalt.

Die Geschichte führt die Zuschauer in ein England, das unter der Herrschaft des Sheriffs von Nottingham und Prinz John leidet. Während König Richard Löwenherz in den Heiligen Krieg gezogen ist, reißt der Sheriff die Macht an sich und beginnt gemeinsam mit dem leicht zu beeinflussenden Bruder des Königs eine unerbittliche Schreckensherrschaft. Korruption und Willkür bestimmen das Leben der Menschen, die Steuern steigen ins Unermessliche und immer mehr Familien verlieren ihre Heimat. Vertriebene, Entrechtete und Verzweifelte finden schließlich Zuflucht im Sherwood Forest.

Quelle: Freilichtbühne Herdringen

Dort tritt ein geheimnisvoller junger Bettelmönch erstmals in Erscheinung. Als er beherzt einen wegen Wilderei verfolgten Jungen verteidigt und dabei seine außergewöhnlichen Fähigkeiten mit Pfeil und Bogen offenbart, verbreitet sich sein Name rasch im ganzen Land. Immer mehr Menschen schließen sich Robin Hood und seinem bunt zusammengewürfelten Haufen Gesetzloser an, die sich gegen die Unterdrückung stellen.

Zunächst setzt Robin Hood vor allem auf Klugheit, List und den Wunsch nach Gerechtigkeit. Doch das einfache Leben im Wald stößt zunehmend an seine Grenzen. Als schließlich die ihm auf rätselhafte Weise vertraute Marian im Lager der Geächteten auftaucht, wird ihm bewusst, dass er sich seiner eigenen Herkunft und Verantwortung stellen muss. Für Robin Hood und seine Gefährten beginnt ein gefährlicher Kampf gegen die tyrannischen Machthaber – ein Kampf, bei dem sie bereit sind, ihr eigenes Leben für Freiheit und Gerechtigkeit einzusetzen.

Quelle: Freilichtbühne Herdringen

Regisseur Markus Streubel und Spielleiterin Vera Guntermann ist es gelungen, den bekannten Stoff mit viel Dynamik und Spielfreude auf die Bühne zu bringen. Besonders die fließenden Szenenwechsel, die aufwendig gestalteten Kostüme, die stimmungsvolle Musik sowie die abwechslungsreichen Kampfszenen sorgten dafür, dass die Geschichte von Beginn an einen hohen Spannungsbogen entwickelte und das Publikum bis zum Schluss fesselte.

Wer die Abenteuer von Robin Hood, Marian und dem lustigen Haufen noch nicht erlebt hat, darf sich auf einen unterhaltsamen Theaterabend freuen. Bis September haben Sie noch die Chance, die Freilichtbühne diese Saison zu besuchen. Karten unter www.flbh.de