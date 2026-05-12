Standing Ovations bei der Volksbank Gala Night of Sounds 2026

Am letzten Wochenende im April verwandelte sich die Stadthalle Schmallenberg erneut in ein eindrucksvolles Spektakel aus Klängen verschiedenster Musikgenres, mitreißenden Auftritten herausragender Solistinnen und Solisten sowie vielseitigen Darbietungen verschiedener Chöre aus dem Sauerland. Die besondere Atmosphäre und die spürbare Begeisterung des Publikums machten das musikalische Wochenende der Night of Sounds zu einem besonderen Erlebnis.

Mit minutenlangem Applaus und bewegenden Gänsehautmomenten endete die Volksbank Gala „Night of Sounds“ in der Stadthalle Schmallenberg. An zwei ausverkauften Konzertabenden sorgten mehr als 150 Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger sowie zahlreiche ehrenamtlich Mitwirkende für ein facettenreiches Klangerlebnis voller Emotionen, Dynamik und musikalischer Vielfalt.

Quelle: Stefan Schwope

Unter der musikalischen Gesamtleitung von Michael Nathen präsentierte die Night of Sounds 2026 ein abwechslungsreiches Programm aus Klassik, Pop, Oper, Filmmusik und Musical.

Ensembles wie die Junge Philharmonie Lennestadt, der Junge Chor Eslohe, GAUDIUM und AVIVA überzeugten gemeinsam mit zahlreichen Solistinnen und Solisten durch musikalische Präzision, spürbare Leidenschaft und ein eindrucksvolles Zusammenspiel auf der Bühne.

Opernsängerin Madeleine Shari Wulff zeigte sich nach ihrem Auftritt begeistert:

„Die diesjährige Night of Sounds war einfach phänomenal. Besonders die Dynamik hinter der Bühne mit den Solistinnen und Solisten, dem Chor und dem Orchester ist beeindruckend. Es ist immer wieder ein Erlebnis zu sehen, wie das Publikum mitgeht und welche besondere Atmosphäre die Night of Sounds jedes Jahr schafft.“

Quelle: Stefan Schwope

Charmant und gewohnt souverän führte die bekannte Fernsehmoderatorin Anne Willmes durch den Abend und verlieh der Gala mit ihrer persönlichen Moderation eine besondere Note. Auch die aufwendige Licht- und Tontechnik setzte eindrucksvolle Akzente. Bereits der fallende Vorhang zu Beginn des Konzerts sorgte für einen überraschenden Moment und machte die „Night of Sounds“ zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis aus Musik, Atmosphäre und Inszenierung.

Quelle: Stefan Schwope

Zum Abschluss der Konzertabende fand Veranstaltungsorganisator Klaus Winkelmeyer bewegende Worte:

„Es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie viel Zuspruch und Unterstützung wir für dieses Konzert erhalten. Wir können mit Stolz behaupten, dass wir mit einem überwiegend ehrenamtlichen Team eine der größten Produktionen in Deutschland, mit den meisten Künstlerinnen und Künstlern auf einer Bühne, auf die Beine stellen – Opernhäuser ausgenommen.“

Die Planungen für die „Night of Sounds“ auf der Karl-May-Festival-Bühne Elspe vom 09. bis 11. April 2027 laufen bereits und versprechen neue überraschende Highlights.

Exklusive Backstage-Einblicke und ausführliche Interviews mit den Akteuren der „Night of Sounds“ gibt es auf unserem WOLL-YouTube-Kanal: WOLL YouTube Kanal – jetzt reinschauen und Eindrücke hinter den Kulissen entdecken!

Quelle: Stefan Schwope

Quelle: Stefan Schwope

Quelle: Stefan Schwope

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