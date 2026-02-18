Staffelstabübergabe beim Naturpark

Projekte forciert und verdiente Vorstandsmitglieder verabschiedet

Am 11. Februar 2026 fand die Mitgliederversammlung des Naturparks Sauerland Rothaargebirge e.V. im sehr gut besuchten großen Tagungssaal des Kreishauses Meschede statt. Zahlreiche Mitglieder aus den vier Mitgliedskreisen sowie den 43 Mitgliedskommunen waren der Einladung gefolgt und nahmen an der Versammlung vor Ort oder per Videokonferenz teil. Nach der offiziellen Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Bernd Fuhrmann erfolgte das Grußwort durch den Landrat des Hochsauerlandkreises Thomas Grosche. Sodann referierten die Herren Dr. Jürgen Fischbach vom Sauerland-Tourismus und Daniel Knorn von der Firma kaleidos:code GmbH aus Fulda in ihrem Gastbeitrag zu dem sich aktuell in Umsetzung befindlichen Förderprojekt „Grenzenlos“, in dem ein regional übergreifendes Managementsystem entwickelt wird. Das System zielt auf die Verwaltung touristisch relevanter Infrastrukturen, der Sicherung flächendeckender Qualitäten sowie letztendlich der strategischen Weiterentwicklung der Naturräume. Neben dem Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V. sowie dem Sauerland-Tourismus e.V. sind weitere Projektpartner in die Umsetzung involviert.

Im Anschluss richteten der Vorsitzende des Naturparks sowie Geschäftsführer Detlef Lins und sein Stellvertreter Georg Schmitz den Fokus auf den Jahresrückblick: Von der Urkundenübergabe im April 2025 durch Minister Krischer anlässlich der Gebietserweiterung zum größten Naturpark in Deutschland über die bisher höchste Fördersumme i.H.v. rd. 380.000 EUR in einem Jahr bzw. rd. 2,761 Mio. EUR akquirierte Fördermittel seit dem Jahr 2016 bis hin zu den aktuellen Projekten des Vereins wie den „Naturpark-Dörfern“ im Rahmen des Landeswettbewerbs der Naturparke in Nordrhein-Westfalen.

Neben weiteren Formalia verabschiedete die Mitgliederversammlung eine neue Satzung des Naturparks. Es schlossen sich turnusgemäß Neuwahlen zum Vorstand nach Beendigung der letzten Wahlperiode an. Bernd Fuhrmann, der seit der Gründung des Naturparks im April 2015 die Geschicke und erfolgreiche Vereinsentwicklung als erster Vorsitzender lenkte, übergab nunmehr den Staffelstab an seinen Nachfolger Björn Jarosz. Dieser würdigte die Arbeit Fuhrmanns in einer Laudatio und dankte ihm sowie allen übrigen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement.

Im Amt bestätigt wurden die zweite Vorsitzende Barbara Dienstel-Kümper. Weiter in ihren Ämtern verbleiben Arno Wied, Andrea Kramer-Pabst, Frank Linnekugel, Prof. Dr. Klaudia Witte, Theo-Josef Nagel und Dr. Jürgen Fischbach. Durch berufliche Neuorientierung oder neue Aufgaben stellten sich folgende bisherige Vorstandsmitglieder nicht wieder zur Wahl: Bernd Fuhrmann, Thomas Grosche, Hubertus Mühling und Daniel Letocha. Für diese ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurden neu gewählt: Franz-Josef Mönxelhaus, Volker Sonneborn, Uwe Schmalenbach sowie zusätzlich Jutta Capito als Vertreterin der Landwirtschaft.

Weitere Informationen unter: www.naturpark-sauerland-rothaargebirge.de.