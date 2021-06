Städtisches Gymnasium in Olpe wird erste internationale Schule im Sauerland

Das SGO ist jetzt eine „IB World School“ und bietet ein besonderes Abitur an.

Mit einem „International Baccalaurate Diploma Programme“ (IB DP), einem internationalen Abitur, ist es möglich, weltweit zu studieren. Das ist zum Beispiel dann von Vorteil, wenn man Meeresbiologie studieren möchte, denn in Deutschland sind die Studienmöglichkeiten begrenzt. In Olpe wurde diese Basis nun geschaffen. Das Städtische Gymnasium hat gerade das Zertifizierungsverfahren, das bereits im Januar 2019 begonnen hat, erfolgreich abgeschlossen und ist jetzt offiziell eine „IB World School“.

Let’s go international!

Im August 2021 wird der erste Durchgang des „IB DP“ in Olpe starten. Das ist vor allem der Verdienst von Schulleiter Holger Köster und dem ebenso engagierten Lehrerkollegium. „Das auf die Beine zu stellen, gerade auch während der Corona-Pandemie, ist wirklich bemerkenswert. Alle waren hochmotiviert und das Ergebnis ist wirklich ein toller Erfolg“, gratuliert Peter Weber, Bürgermeister der Kreisstadt Olpe. Zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler des betreffenden Jahrgangs haben sich für das besondere Abitur angemeldet, möglich gemacht wurde das Angebot hauptsächlich durch den Förderverein „Verein zur Unterstützung der Internationalen Schule Südwestfalen am SGO e.V.“.

Der Förderverein hat mit 24 unterstützenden Unternehmen ein Budget von insgesamt rund drei Millionen Euro auf die Beine gestellt. „Der Support von der Wirtschaft zeigt, wie viel Anklang das Projekt findet. Davon haben nicht nur die Schüler was, die den Abschluss machen, sondern auch die ganze Schule und die Region“, so Holger Köster. Als Industrieregion Nummer eins in NRW ist einem der Begriff Fachkräftemangel durchaus geläufig. Das internationale Abitur ist nicht nur für die Schülerinnen und Schüler in Olpe interessant, die ins Ausland gehen möchten, sondern auch für Schüler, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Somit bietet Olpe mit dem interationalen Abitur ein attraktives Angebot und einen hervoragenden Zugang für die akademische Laufbahn.

Gute Berufschancen und persönliche Weiterbildung

Die fachliche Basis wird in sechs Pflichtfächern gebildet, die teilweise bilingual unterrichtet werden. Die Kurse werden, wie beim normalen Abitur als „Standard Level“ (Grundkurs) und „Higher Level“ (Leistungskurs) angeboten. Der Fokus liegt vor allem bei der Methoden- und der interkulturellen Kompetenz sowie der persönlichen Weiterbildung. „Wichtig ist auch, dass das internationale Abitur allen Schülern ermöglicht wird – unabhängig von Noten und vom finanziellen Aspekt“, betont der Schulleiter. Das IB DP ist kostenlos, vorausgesetzt sind Leistungsbereitschaft und gute Englischkenntnisse. Die Berufschancen, die das internationale Abitur ermöglicht, sind hoch, jedoch sollte man auch den zeitlichen Mehraufwand parallel zum normalen Abitur nicht unterschätzen.

Noch in Planung ist derzeit das „House of Learning“, ein innovativer Bildungsort für Kreativität, Förderung, Wissens- und Spracherwerb sowie digitaler Kompetenz. Daran beteiligt sind weitere Bildungseinrichtungen wie die Universität Siegen und die VHS.

Weitere Informationen zum internationalen Abitur finden Sie auf der Website der Schule: https://gymnasium-olpe.de/interessierte/internationales-abitur