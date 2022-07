„Städter haben das Sauerland und Finnentrop entdeckt“

Nora Eckert und Rebecca Becker aus Finnentrop

Nora Eckert und ihre Kollegin Rebecca Becker sind bei der Gemeinde Finnentrop unter anderem für den Tourismus verantwortlich. Und sie sind sich einig: durch die Corona-Pandemie haben die Städter das grüne Sauerland und Finnentrop für sich entdeckt. Natur, Ruhe und Erholung sind die wichtigsten Elemente, mit denen diese Gemeinde punktet.

Immer mehr Gäste sind gerne unterwegs in Finnentrop mit seinen fast 17.000 Einwohnern in 42 Ortschaften auf eine Fläche von rund 104 Quadratkilometern. Die meisten kommen mit Fahrrädern, aber auch zu Fuß genießen die Gäste die Natur.

Quelle: Carsten Engel default

Lennepark ist Besuchermagnet

„Der Lennepark ist unser größter Besuchermagnet“, so Nora Eckert. „Im ersten Pandemie-Jahr 2020 waren dort laut Zählungen rund 90.000 Personen mit ihren Fahrrädern unterwegs. Beim Fledermaustunnel am SauerlandRadring waren es in einem halben Jahr 70.000. Die Zahlen sind 2021 fast gleich geblieben.“

Dank LEADER-Förderung kommt im Lennepark einiges zusammen. Der Radbahnhof Finnentrop ist Haltestelle der Ruhr-Sieg-Strecke zwischen Hagen und Siegen. Vom Radbahnhof aus kann der Gast in alle Richtungen die Gegend erkundigen. Mit seinen über 100 kostenfreien Parkplätzen, den fünf Wohnmobilstellplätzen und barrierearmen Zugängen ist der Lennepark der ideale Ausgangspunkt für schöne Radtouren. Der SauerlandRadring, der Ruhr-Sieg-Radweg und die Lenneroute kreuzen sich in Finnentrop. Im Lennepark gibt es neben einigen Outdoor-Fitnessgeräten einen Spielplatz für Jung und Alt direkt am Finnentroper Lokschuppen, einem alten Eisenbahnwagon mit Terrasse, wo man herzhafte und süße Spezialitäten genießen kann und einen herrlichen Blick auf die Lenne hat. Südlich von Finnentrop liegt Bamenohl. Dort ist dank LEADER-Förderung ein Bikepark entstanden, der gut besucht ist und von Jugendlichen aus dem Dorf gepflegt wird.

„Auch Wanderer sind in Finnentrop an der richtigen Adresse“, so Eckert und Becker. In Norden verläuft der Sauerland-Höhenflug durch die Gemeinde. Die rund acht Kilometer lange Etappe geht vom Wasserschloss Lenhausen zu den idyllischen Höhendörfern Weuspert und Faulebutter. Viele Gäste sind auch gerne auf dem 90 Kilometer langen Finnentroper Rundwanderweg unterwegs, der zu den landschaftlich schönsten Flecken in der Gemeinde führt. Auf den zahlreichen Wald- und Feldwegen in der Region genießt der Wanderer wunderschöne Aussichten.

Begeistert sind viele Wanderer auch immer vom 1,3 Kilometer langen Rundweg rund um das Oberbecken des Pumpspeicherwerkes (PSW) Rönkhausen. Für das Oberbecken hat die ELEKTROMARK – heute Mark-E – seinerzeit die Kuppe des Dahlbergs abtragen lassen und aus den Erd- und Felsmassen einen 18 Meter hohen Ringdamm gebildet. Das Oberbecken ist vollständig abgedichtet und durch einen 936 Meter langen Druckstollen mit dem Unterbecken verbunden. Weil das Wasser durch die Pumpturbinen im Krafthaus strömt, kann so extra Elektrizität produziert werden. Wie das genau funktioniert, erzählen Infotafeln am Rundweg. Rebecca Becker: „Es ist dort wunderbar, ich genieße es immer auf einen Waldsofa liegend den Sonnenuntergang zu beobachten. Das macht das Oberbecken am Dahlberg zu einem ganz besonderen Ort.“

Nora Eckert weiß: „Davon gibt es viele in unsere Gemeinde. Ich bin selbst immer gerne beim Ruhemann’s Teich mit seiner Knochenmühle in Fretter. Im Rahmen einer LEADER-Förderung ist dort ein kleines Naherholungsgebiet zum Verweilen, Spielen, Entspannen und die Natur genießen entstanden.“

Sportliche Herausforderungen

Finnentrop hat noch einiges an sportlichen Herausforderungen zu bieten. Neben dem Rathaus der Gemeinde liegt das Erlebnisbad Finto mit seinem Schwimmbereich und der neuen Saunalandschaft. Das Bad verfügt über ein 25 Meter langes Schwimmbecken mit einer ein und drei Meter Sprunganlage und Whirlpool. Die Rutsche „Black Hole“ mit einer Länge von 58 Meter hat aufregende Lichteffekte zu bieten und bereitet den Nutzern viel Spaß.

Im Gewerbegebiet Wiethfeld zwischen Attendorn und Finnentrop bietet BLOX, die Boulderhalle Sauerland, puren Kletterspaß in einer angenehmen Atmosphäre. Und wer möchte, kann sich in der Playerslounge in Finnentrop begeistern lassen, um Bowling zu spielen oder Tennis in der Tennishalle mit drei großflächigen und klimatisierten Tennisplätze. „Den Begriff Langeweile kennen wir in Finnentrop nicht!“, resümieren Nora Eckert und Rebecca Becker.