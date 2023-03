Städteatlas Bad Fredeburg ist jetzt da!

Am 30. März wird der Städteatlas Bad Fredeburg offiziell vorgestellt. Ab sofort kann der Städteatlas zum Preis von 39,90 Euro bei WOLL-Verlag in Schmallenberg-Kückelheim bestellt werden. Telefon 0 29 71 – 87 0 87 oder per Mail – info@woll-verlag.de

Zur Vorstellung des 16. Bandes des Historischen Atlas westfälischer Städte – Bad Fredeburg (Schmallenberg), bearbeitet von Wilfried Reinighaus, laden die Herausgeber am 30. März 2023 um 18 Uhr in das Kurhaus Bad Fredeburg (Rundsaal) ein. Nach der Buchvorstellung lädt die Stadt Schmallenberg zu einem kleinen Imbiss ein. Es besteht die Gelegenheit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Vor Beginn der Veranstaltung wird eine Stadtführung angeboten. Start 17:00 Uhr am Kurhaus, erste Station um 17:10 Uhr „Auf der Burg“.

Zum Städteatlas Bad Fredeburg

Die territoriale Gemengelage im südlichen Westfalen bestimmte die Entstehungsgeschichte Fredeburgs. Die Edelherren von Bilstein versuchten, mit dem Erwerb der Freigrafschaft Fredeburg ihren Einflussbereich gegen die Grafen von Arnsberg zu erweitern. Zur Absicherung der Herrschaftsansprüche legten die Edelherren von Bilstein zunächst die Burg und wahrscheinlich zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Stadt an. Mit dem Aussterben der Bilsteiner fiel die Stadt an die Grafen von der Mark, die nach der Soester Fehde auf diesen Stützpunkt im südlichen Westfalen verzichteten. Mehrere Stadtbrände verwüsteten den Ort, 1810 erfolgte eine Neuanlage der Stadt nördlich der Burg. Im 19. Jahrhundert erlebte Fredeburg einen beschränkten ökonomischen Aufschwung durch Tabakverarbeitung, Schwammherstellung und Schieferabbau. Im 20. Jahrhundert wirkte sich der aufkommende Fremdenverkehr positiv aus. Die Stadt setzte auf eine Entwicklung zum “Bad” – ein Ziel, das durch die Einrichtung von Kurkliniken und mit der Erhebung zum Kneippheilbad 1995 erreicht wurde.

