STADTRADELN in Sundern vom 01.06. bis 21.06.2026 – Gemeinsam fürs Klima in die Pedale treten

Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Jagd nach Rekorden – sondern die Freude am Fahrradfahren, die Motivation, das Auto öfter stehen zu lassen und der gemeinsame Ausﬂug ins Grüne oder zur Arbeit.

Gemeinsamer Auftakt am 31. Mai mit Sternenfahrt und Frühstück

Der Startschuss fällt bereits am Sonntag, 31.05.2026 mit einer Sternenfahrt aus den Ortschaften in Sunderns Zentrum. Los geht`s gegen 09:00 Uhr in den jeweiligen Ortsteilen – das Ziel ist das „Sunderns Wohnzimmer“ in der Hauptstraße 82, nahe dem Franz-Josef-Tigges-Platz. Dort treffen alle gegen 10:00 Uhr ein und sind herzlich zu einem lockeren Frühstück eingeladen.

„Wichtig für das Organisations-Team ist eine Anmeldung aller, die an dieser Fahrt teilnehmen möchten“, erklärt die WiSta. Sie ist erreichbar unter event@wista-sundern.de und 02933/97959-0.

Quelle: WiSta Sundern GmbH

Gemeinschaft statt Wettbewerb – Jeder Kilometer zählt

„Uns geht es auch in diesem Jahr besonders darum, gemeinsam aufs Rad zu steigen – sei es für den Weg zur Arbeit, einen Ausflug mit der Familie oder einen kleinen Einkauf im Ort. Auch die gefahrenen Kilometer im Urlaub können selbstverständlich wieder mit aufgenommen werden, denn jeder gefahrene Kilometer hilft, CO2 zu sparen und zeigt, dass es auch ohne Auto geht“, betont Sophia Reddig von der WiSta Sundern GmbH, die die Aktion koordiniert.

Wettbewerbsfunktionen und Rankings stehen dieses Jahr bewusst nicht im Vordergrund – vielmehr sollen Motivation, Achtsamkeit und Mobilitätswandel im Fokus stehen. Sundern bietet dafür die perfekte Kulisse: Ob entlang des Sorpesees, hinauf nach Wildewiese oder über den SauerlandRadring – hier lässt sich die Vielfalt der Region auf zwei Rädern entspannt und sicher erkunden. Mit abwechslungsreichen Routen durch Wälder, über Höhen und entlang von Gewässern ist für jeden etwas dabei – von der gemütlichen Familienrunde bis zur sportlichen Etappe.

Mitmachen, mitgestalten – kreative Fahräder willkommen

Ein bunter Hingucker im Stadtbild sind auch 2026 wieder die kreativ gestalteten Fahrräder, die in den Ortschaften auf das STADTRADELN aufmerksam machen. Diese dürfen gern bepflanzt oder anderweitig fantasievoll dekoriert werden – als Zeichen für eine lebendige Fahrradkultur in Sundern.

Alle Infos, auch zu der Sternenfahrt, finden Interessierte auf der Homepage der WiSta (http://www.wista-sundern.de/stadtradeln), Anmeldungen erfolgen auf der STADTRADELN-Seite (http://www.stadtradeln.de/sundern).