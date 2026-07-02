STADTRADELN 2026 in Warstein

Stadt Warstein erzielt starkes Ergebnis und zeichnet die erfolgreichsten Teams und Radler aus

Besonders erfreulich: Im Vergleich zum Vorjahr wurden 14.521 Kilometer mehr mit dem Fahrrad zurückgelegt. Im kreisweiten Vergleich erreichte die Stadt Warstein den 7. Platz unter 12 teilnehmenden Kommunen im Kreis Soest.

Bei den Teamwertungen setzte sich das Team Kettenriss Deluxe mit 10.337 gefahrenen Kilometern an die Spitze und gewann die Kategorie „Bestes Team“. Als Anerkennung erhält das Team einen Acryl-Aufsteller mit dem Schriftzug „Stadtradeln 2026“. In der Kategorie „Bestes Team mit den meisten Kilometern pro Kopf“ gewannen die Radelhasen. Die aktiven Radlerinnen und Radler des Teams erreichten durchschnittlich 802 Kilometer pro Person. Auch dieses Team wird mit einem Acryl-Aufsteller „Stadtradeln 2026“ ausgezeichnet.

Bei den Einzelwertungen wurden ebenfalls beeindruckende Leistungen erzielt: Nikita Babiev erreichte mit 1.172 Kilometern den ersten Platz und wird als bester Einzelfahrer ausgezeichnet. Er erhält einen Gutschein für eine SQLab-Sitzknochenvermessung inklusive Sattel im Wert von 150 Euro, gesponsert von der Firma Zweirad Gleich. Den zweiten Platz belegte Markus Schulenberg mit 1.077 Kilometern. Er darf sich über eine Ortlieb Bike Bag Ultimate (5 Liter) freuen, die ebenfalls von Zweirad Gleich zur Verfügung gestellt wird. Mit nur zwei Kilometern Abstand erreichte Günter Teuber mit 1.075 Kilometern den dritten Platz. Als Preis erhält er ein Muc-Off Premium-Brush-Set, ebenfalls gesponsert von der Firma Zweirad Gleich.

Die Stadt Warstein bedankt sich herzlich bei der Firma Zweirad Gleich für die großzügige Unterstützung und die Bereitstellung der Preise. Ein besonderer Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den 38 Teams, die durch ihr Engagement zum Erfolg des Stadtradelns 2026 beigetragen haben. Jede gefahrene Strecke zeigt, dass klimafreundliche Mobilität im Alltag möglich ist und aktiv gelebt wird. Ein besonderer Dank geht zudem an das Team Kettenriss Deluxe, das die Aktion STADTRADELN in Warstein mit großem Engagement begleitet und unterstützt hat. Durch diesen Einsatz wurde die Kampagne zusätzlich gestärkt und das Thema Radverkehr in der Stadt sichtbar gefördert.

Die Stadt Warstein freut sich über die erneut gestiegene Beteiligung und das hervorragende Ergebnis. Das STADTRADELN hat auch 2026 eindrucksvoll gezeigt, welchen Beitrag die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam für Klimaschutz, Gesundheit und nachhaltige Mobilität leisten können.