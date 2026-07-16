Stadtradeln 2026: Mescheder Teams fahren mehr als 49.000 Kilometer für den Klimaschutz

297 registrierte Teilnehmende, 26 Teams und starke Einzelleistungen sorgen für Rekordergebnis

Gemeinsam legten sie 49.308 Kilometer zurück – so viele wie nie zuvor – und vermieden dabei rund 8.086 Kilogramm CO₂. Im letzten Jahr betrug das gesamte Ergebnis noch rund 31.000 Kilometer. Mit insgesamt 3.332 Fahrten setzten die Teilnehmenden erneut ein starkes Zeichen für klimafreundliche Mobilität, nachhaltigen Alltag und mehr Bewegung.

Nach Ablauf der Nachtragefrist stehen nun auch die besten Einzelleistungen fest, die vom Stadtmarketing Meschede prämiert werden. Den ersten Platz sicherte sich Dr. Rudolf Herrmann vom Team „FAHRRad“ mit beeindruckenden 1.708,5 Kilometern bei 132 Fahrten. Den zweiten Platz belegte José Valente Fraga vom Team „SOURR SPORT CLUB“ mit 1.502,5 Kilometern. Auf Rang drei folgt Jonas Balmes vom Team „Die Radlmäuse der Gesundheitspraxis“ mit 1.155,7 Kilometern. Für ihre herausragenden Leistungen erhalten die drei Erstplatzierten Meschede aktiv-Gutscheine im Wert von 100 Euro, 50 Euro beziehungsweise 25 Euro.

In der Teamwertung setzte sich die Gesundheitspraxis „Die Radlmäuse der Gesundheitspraxis“ durch. Das fünfköpfige Team erreichte durchschnittlich 633,2 Kilometer pro Person und kam insgesamt auf 3.164,9 Kilometer. Für diese starke Gemeinschaftsleistung erhält das Team einen Meschede aktiv-Gutschein im Wert von 250 Euro.

Ein weiterer Sonderpreis ging an die Realschule der Stadt Meschede. Mit 58 registrierten und 37 aktiv radelnden Mitgliedern stellte sie das größte Team der diesjährigen Aktion und wird dafür mit einem Meschede aktiv-Gutschein im Wert von 100 Euro ausgezeichnet. Die Aktion Stadtradeln wurde auch in diesem Jahr von der Volksbank Sauerland unterstützt.

„Wir gratulieren den Bestplatzierten und bedanken uns gleichzeitig bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die mit ihrem Einsatz zum Erfolg des Stadtradelns 2026 beigetragen haben“, erklärt Lisa Machula vom Stadtmarketing Meschede. „Jede gefahrene Strecke leistet einen Beitrag zum Klimaschutz und zeigt, dass nachhaltige Mobilität im Alltag gemeinsam erfolgreich umgesetzt werden kann.“ Radel-Fans können sich den Termin für 2027 bereits vermerken: Das Stadtradeln wird auch im nächsten Jahr wieder in den ersten drei Juni-Wochen durchgeführt.