STADTRADELN 2026 in Arnsberg: Vom 1. bis 21. Juni gemeinsam Kilometer sammeln

Der Aktionszeitraum umfasst in sämtlichen beteiligten HSK-Kommunen die Zeit vom 1. Juni bis zum 21. Juni 2026. In diesen drei Wochen sind alle eingeladen, gemeinsam ein Zeichen für Gesundheit, nachhaltige Mobilität und Klimaschutz zu setzen.

Beim STADTRADELN geht es darum, innerhalb von 21 Tagen möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ob zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit – jeder geradelte Kilometer zählt. Ziel der Aktion ist es, Menschen für das Radfahren zu begeistern, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren und die Bedeutung einer fahrradfreundlichen Infrastruktur sichtbar zu machen.



„Im Jahr 2025 konnten 854 aktive Radlerinnen und Radler beeindruckende 198.865 Kilometer in nur drei Wochen zurücklegen – eine Leistung, die es nun gemeinsam zu übertreffen gilt“, so Projektleitung Nicole Rüppel von der Stadt Arnsberg. Mitmachen können Teams aus Vereinen, Unternehmen, Schulen, Verwaltungen oder auch Einzelpersonen aus Arnsberg, die sich einem offenen Team anschließen. Die geradelten Kilometer werden online oder per STADTRADELN-App erfasst und fließen in eine gemeinsame Wertung ein.



Das STADTRADELN hat sich in den vergangenen Jahren als erfolgreiche Mitmachkampagne etabliert und mobilisiert jedes Jahr hunderttausende Teilnehmende in ganz Deutschland. Auch in Arnsberg soll 2026 wieder kräftig in die Pedale getreten werden – für mehr Lebensqualität, Klimaschutz und Bewegung im Alltag. Gemeinsam mit dem VCD, dem ADFC, der Klimagruppe Arnsberg-Sundern sowie örtlichen Fahrradhändlern werden in diesem Zeitraum erneut vielfältige Fahrradtouren und begleitende Aktionen organisiert.



Weitere Informationen zur Aktion sowie zur Anmeldung finden Interessierte unter www.stadtradeln.de/arnsberg.