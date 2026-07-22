Stadtradeln 2026: Gemeinde Bestwig zeichnet engangierte Radler aus

Mit einer kleinen Feierstunde im Rahmen des Bestwiger Gastgartens hat die Gemeinde Bestwig die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Stadtradelns ausgezeichnet. Bürgermeister Christoph Rosenau überreichte Urkunden und Preise an besonders engagierte Radlerinnen und Radler sowie an die erfolgreichsten Teams und Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bildersuchfahrt.

Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 137 Radlerinnen und Radler in 19 Teams am Stadtradeln beteiligt und dabei mit 38.103 gefahrenen Kilometern einen neuen Rekord für die Gemeinde Bestwig aufgestellt. Nun standen diejenigen im Mittelpunkt, die mit besonderen Leistungen oder außergewöhnlichem Engagement zum Erfolg der Aktion beigetragen haben.

Ausgezeichnet wurden zunächst die sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die während des dreiwöchigen Aktionszeitraums jeweils mehr als 1.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt hatten – eine beeindruckende Leistung, die eindrucksvoll zeigt, wie selbstverständlich das Fahrrad inzwischen für viele Menschen im Alltag geworden ist.

Ebenfalls geehrt wurden die erfolgreichsten Teams. Dabei zählte bewusst nicht die Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer, sondern die durchschnittliche Kilometerleistung pro Teammitglied. So erhielten auch kleinere Mannschaften die gleiche Chance auf eine Spitzenplatzierung wie größere Teams.

Großen Zuspruch fand erneut die Bildersuchfahrt der Gemeinde Bestwig. Insgesamt 24 Radlerinnen und Radler gingen auf die Suche nach markanten Orten im Gemeindegebiet und lösten die gestellten Aufgaben. Unter allen erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden Preise vergeben.

Eine besondere Anerkennung galt zudem den jüngsten und ältesten Stadtradlerinnen und Stadtradlern. Ausgezeichnet wurden die drei ältesten Teilnehmenden im Alter von über 75 Jahren sowie die jüngsten Radfahrerinnen und Radfahrer zwischen 9 und 13 Jahren. Sie stehen beispielhaft dafür, dass das Stadtradeln Menschen aller Generationen verbindet.

Bürgermeister Christoph Rosenau dankte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Engagement: „Das Stadtradeln lebt von den Menschen, die mitmachen. Jeder gefahrene Kilometer ist ein Beitrag für den Klimaschutz, für die eigene Gesundheit und für eine fahrradfreundliche Gemeinde. Besonders freut mich, dass sich Menschen aller Altersgruppen beteiligt haben und wir erneut so viele Aktive begeistern konnten. Ich hoffe, dass viele auch nach dem Stadtradeln weiterhin möglichst oft auf das Fahrrad steigen.“

Mit der Siegerehrung endet das Stadtradeln 2026 offiziell. Die Gemeinde Bestwig möchte jedoch auch künftig den Radverkehr fördern und das Fahrrad als attraktive Alternative im Alltag weiter stärken.