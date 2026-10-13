Stadtmarketing Warstein blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Mitgliederversammlung informiert über zahlreiche Projekte, touristische Entwicklung und neue Angebote für das Ehrenamt – Geplantes LEADER-Projekt soll Vereine und ehrenamtlich Engagierte unterstützen

Ein Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen, erfolgreichen Projekten und vielfältigen Angeboten für Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine liegt hinter dem Stadtmarketing Warstein e.V. Bei der jährlichen Mitgliederversammlung am Montag, 12. Oktober, im Bürgersaal der Stadt Warstein blickten der Vorsitzende, Bürgermeister Maximilian Spinnrath, und Geschäftsführer Jeroen Tepas gemeinsam mit 37 Mitgliedern auf die Aktivitäten des Jahres 2026 zurück und stellten die Planungen für 2027 vor.

Geschäftsführer Jeroen Tepas stellte im Rahmen seines Geschäftsberichts die zahlreichen Aktivitäten des Stadtmarketings vor. Dazu gehörten unter anderem der städtische Neujahrsempfang mit rund 500 Gästen, die Veranstaltungsreihe WarsteinLive mit insgesamt rund 3.000 Besucherinnen und Besuchern, Wilkeplatz Live in Belecke sowie der KulturHerbst Möhnetal, der erneut rund 500 Menschen zu verschiedenen Veranstaltungsorten entlang des Möhnetals lockte.

Auch die Lange Nacht der Museen, der Empfang der Schützenvereine sowie verschiedene Angebote der Arbeitsgruppe „Starke Frauen“ gehörten zum vielfältigen Programm. Mit Aktionen wie Speed-Dating, Wanderungen, Kleidertauschbörsen und gemeinsamen Freizeitaktivitäten wurden neue Begegnungsmöglichkeiten geschaffen.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Unterstützung der örtlichen Vereine. Das im vergangenen Jahr angeschaffte mobile KulturWohnzimmer wurde 2026 bereits vielfach eingesetzt. Daneben stellt der Stadtmarketing Warstein e.V. Vereinen und gemeinnützigen Organisationen kostenlos Veranstaltungsequipment wie Marktstände, Stehtische, Lichttechnik und eine Outdoorleinwand zur Verfügung.

Auch die Verschönerung des Stadtbildes blieb ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. Insgesamt 77 Blumenampeln schmückten in diesem Jahr die Ortsteile Warstein, Belecke und Suttrop. Die Kosten in Höhe von rund 21.700 Euro netto wurden vollständig durch Patenschaften von Unternehmen, Organisationen sowie Bürgerinnen und Bürgern finanziert.

Darüber hinaus engagierte sich das Stadtmarketing bei der Pflege touristischer Infrastruktur, der Betreuung von Wander- und Radwegen sowie der Vermarktung der Stadt. Der Online-Veranstaltungskalender umfasst rund 760 Veranstaltungen. Auch die Social-Media-Kanäle entwickeln sich positiv: Mehr als 4.500 Menschen folgen dem Stadtmarketing auf Facebook, über 4.000 auf Instagram.

Ein besonderer Schwerpunkt der Mitgliederversammlung war die Vorstellung der neuen Stabsstelle Ehrenamt bei der Stadt Warstein. Alexander Lange, der seit Mai 2026 als Ehrenamtskoordinator tätig ist, stellte seine Aufgaben und Ziele vor.

Die Stabsstelle soll Vereine, Initiativen und ehrenamtlich Engagierte im gesamten Stadtgebiet unterstützen. Dazu gehören die Beratung bei Fördermöglichkeiten, die Begleitung von Projekten, die Vernetzung unterschiedlicher Akteure sowie Hilfestellungen bei organisatorischen und behördlichen Fragen.

Geplant sind unter anderem regelmäßige Workshops, Vernetzungstreffen und neue Formate zur Anerkennung ehrenamtlichen Engagements. Unter dem Titel „Ehrenamtstalk“ sollen beispielsweise Themen wie Fördermittelakquise, Nachwuchsgewinnung, Social Media und der Einsatz künstlicher Intelligenz im Vereinsalltag behandelt werden.

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war das geplante LEADER-Projekt „Mobilität für das Ehrenamt in der Stadt Warstein“. Der Stadtmarketing Warstein e.V. möchte einen Transporter anschaffen, der künftig Vereinen, Schulen, Kindertageseinrichtungen und gemeinnützigen Organisationen im Stadtgebiet kostenlos zur Verfügung gestellt werden soll. Das Fahrzeug soll sowohl für den Personentransport als auch für den Transport von Veranstaltungsequipment eingesetzt werden können. Insbesondere der Transport des mobilen KulturWohnzimmers und weiterer Veranstaltungsausstattung soll dadurch deutlich erleichtert werden. Die geplanten Gesamtkosten liegen bei rund 45.000 Euro brutto. Die Finanzierung soll unter anderem über LEADER-Fördermittel, einen Sponsoringzuschuss der Sparkasse Hellweg-Lippe und Eigenmittel des Stadtmarketing Warstein e.V. erfolgen. Der vorgesehene Eigenanteil des Vereins beträgt 6.947,28 Euro. Einstimmig wurde den geplanten Eigenanteil für dieses Projekt durch die Versammlung zugestimmt.

Auch für 2027 hat sich der Stadtmarketing Warstein e.V. viel vorgenommen. Neben etablierten Veranstaltungsformaten wie dem Neujahrsempfang, WarsteinLive, Wilkeplatz Live und dem Empfang der Schützen- und Karnevalsvereine stehen weitere kulturelle und gesellschaftliche Höhepunkte auf dem Programm.

Mit dem Europa-Festival vom 24. bis 26. September 2027 sollen die Städtepartnerschaften Warsteins besonders in den Mittelpunkt gerückt werden. Anlass sind unter anderem mehrere Partnerschaftsjubiläen. Geplant ist ein vielfältiges Programm mit internationalen Begegnungen, Kultur und Musik.

Ein weiterer Höhepunkt soll die WarsteinNacht am 15. Oktober 2027 werden, bei der das Nachtleben und die Gastronomie im Stadtgebiet im Rahmen einer Kneipennacht wieder in den Mittelpunkt rücken.

Daneben sind weitere Angebote für ehrenamtlich Engagierte, Veranstaltungen der Arbeitsgruppe „Starke Frauen“ sowie die Fortführung und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur geplant.

Im weiteren Verlauf der Versammlung informierte Geschäftsführer Jeroen Tepas über die touristische Entwicklung der Stadt Warstein und die Mitgliederentwicklung des Vereins. Dabei wurden auch die Herausforderungen für den Tourismus, insbesondere die Entwicklung der Übernachtungszahlen und der verfügbaren Bettenkapazitäten, thematisiert.

Anschließend wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 vorgestellt und zur Abstimmung gestellt. Sowohl der Wirtschaftsplan als auch die Entlastung des Geschäftsführers und des Vorstandes wurden von der Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen. Die beiden bisherigen Kassenprüfer Andreas Pieper (Sparkasse Hellweg-Lippe) und Werner Heppe (Volksbank Hellweg) stellten sich erneut zur Wahl und wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Zum Abschluss dankten Bürgermeister Maximilian Spinnrath und Geschäftsführer Jeroen Tepas den Mitgliedern, Sponsoren, Kooperationspartnern sowie den zahlreichen ehrenamtlich Engagierten, ohne deren Unterstützung viele Projekte und Veranstaltungen nicht möglich wären.

„Ein starkes Stadtmarketing funktioniert nur mit einem starken Ehrenamt. Wir sind froh und stolz, dass wir in der Stadt Warstein beides haben. Die zahlreichen engagierten Menschen in unseren Vereinen, Initiativen und Organisationen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für eine lebendige und attraktive Stadt. Dieses Engagement möchten wir auch in Zukunft gemeinsam mit dem Stadtmarketing fördern und unterstützen“, betont Bürgermeister und Vereinsvorsitzender Maximilian Spinnrath.