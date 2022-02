Stadtmarketing Sundern eG sieht dem Veranstaltungsjahr 2022 optimistisch entgegen

Trotz anhaltender Corona-Pandemie wandelt sich das öffentliche Leben gerade wieder hin zur Normalität. Viele Regeln und Beschränkungen, die über die vergangenen Monate viele extreme Einschränkungen mit sich brachten, fallen endlich wieder weg. Da wieder mehr möglich ist, sieht auch das Team der Stadtmarketing Sundern eG optimistisch auf die Veranstaltungssaison 2022: „Es wird Zeit, dass wir der Stadt wieder ein bisschen Leben einhauchen, nach diesen zwei tristen Jahren!“ so Jennifer Schmitt.

Drei verkaufsoffene Sonntage

Für das anstehende Veranstaltungsjahr 2022 sind in Sundern drei Veranstaltungen mit verkaufsoffenem Sonntag geplant. Los gehen soll es am 08.05.2022 mit dem Sunderner Autofrühling auf dem Rathausplatz, geöffneten Geschäften in der Fußgängerzone und einem bunten Rahmenprogramm.

Auch das Sunderner Stadtfest ist für dieses Jahr wieder fest eingeplant. Der Termin ist für das erste Septemberwochenende festgelegt. Los geht es am Samstag, den 03.09.2022 mit der offiziellen Eröffnung und einem Konzert auf dem Franz-Josef-Tigges-Platz. Am Sonntag, den 04.09.2022 wird es ein vielfältiges Programm für die ganze Familie geben. Auch an diesem Tag öffnen die Einzelhändler ihre Geschäfte für die Besucher. Für beide Veranstaltungen sitzt das Team des Stadtmarketings zurzeit an der Konzeptentwicklung und erarbeitet ein entsprechendes Programm für die Innenstadt. Der dritte verkaufsoffene Sonntag ist im Dezember mit dem Weihnachtstreff geplant. Wann dieser genau sein wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest.

Abwechslungsreiche Aktionstage

Neben den oben genannten Festen und verkaufsoffenen Sonntagen finden im laufenden Jahr aber noch weitere Veranstaltungen in Sundern und Umgebung statt: Auch der beliebte Volksbank-Dämmerschoppen musste pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren abgesagt werden. Umso mehr freut sich das Team der Stadtmarketing

Sundern eG, dass er dieses Jahr endlich und mittlerweile schon zum 16. Mal stattfinden wird.

Die 8 geplanten Termine waren schnell an die Sunderner Musikgruppen vergeben und so startet am letzten Donnerstag im Juni auf dem Franz-Josef-Tigges-Platz der Musiksommer mitten in Sundern.

Eine für Sundern ganz neue Veranstaltung wird das STADTRADELN sein, die sich für die Radförderung und den Klimaschutz stark macht. Diese Aktion soll alle Sunderner Bürgerinnen und Bürger in der Kernstadt und in den Dörfern ansprechen und verspricht, spannend zu werden. Die Teilnahmebedingungen und der Ablauf des 21-tägigen Aktionszeitraumes im Frühsommer werden in nächster Zeit bekannt gegeben.

Auch die „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ finden wieder statt. Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe im September wird der Airlebnisweg in Amecke zum Lichtergarten umfunktioniert. Die Bäume und das Wasser sollen illuminiert werden und ein ansprechendes Rahmenprogramm rundet den Lichtergarten ab. Gartenbesitzer, die ihre Gärten an bis zu 4 Sonntagen im Veranstaltungszeitraum für interessierte Besucher öffnen möchten, können sich gerne bei der Stadtmarketing Sundern eG melden.

Nach einer erfolgreichen Stiefelaktion im letzten Jahr freut sich das Team der Stadtmarketing Sundern eG auch in diesem Dezember wieder auf viele Kinder, die an der mittlerweile 6. Stiefelaktion teilnehmen. Auch die erste Baumschmückaktion der von der Stadtmarketing Sundern eG aufgestellten Weihnachtsbäume in der Fußgängerzone lief hervorragend, sodass auch in diesem Jahr wieder dazu aufgerufen wird.

„Da die Corona-Pandemie sehr unberechenbar ist, können wir heute natürlich noch nicht sagen, ob alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden. Wir bleiben aber optimistisch und werden über jede Änderung informieren“, so das Team der Stadtmarketing Sundern eG.

Übersicht Termine:

08.05.2022 Autofrühling/Frühlingsfest

20.05.-09.06.2022 STADTRADELN

30.06.-25.08.2022 Volksbank Dämmerschoppen

03.09.-04.09.2022 Stadtfest

16.09.-22.09.2022 Europäische Mobilitätswoche (unter Vorbehalt)

10.09. 2022 Lichtergärten am Airlebnisweg (Abschluss Offene Gärten im Ruhrbogen)

21.11.-04.12.2022 Baumschmück-Aktion

03.12.-04.12.2022 Weihnachtstreff (Termin unter Vorbehalt)

03.12.-10.12.2022 Stiefelaktion