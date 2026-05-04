Stadtmarketing Meschede zieht positive Bilanz und setzt auf gemeinsame Stärke

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung des Stadtmarketing Meschede e. V. blickten Vorstand und Geschäftsführung auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und gaben zugleich einen Ausblick auf die zukünftige Ausrichtung des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung. Rund 30 engagierte Vertreterinnen und Vertreter aus den „fünf Säulen“ des Vereins – Politik und Stadtverwaltung, Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“ und Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Sport – sowie Fördermitglieder nahmen an der Versammlung teil.

Erstmals stand die Mitgliederversammlung unter der Leitung des neuen Vorsitzenden Peter Vogt. In seiner Ansprache betonte er die Bedeutung einer gemeinsamen strategischen Ausrichtung: Das Bild ineinandergreifender Zahnräder stehe sinnbildlich für das gemeinsame Ziel, Meschede als attraktiven Lebens- und Arbeitsstandort weiter zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen. Ein zentraler Schwerpunkt lag auf der Rolle von Veranstaltungen im Stadtmarketing. Diese seien kein Selbstzweck, sondern ein bewusst eingesetztes Instrument, um Frequenz in die Stadt zu bringen und das Image Meschedes nachhaltig zu stärken. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 32 Veranstaltungen umgesetzt, die mehr als 48.000 Besucherinnen und Besucher erreichten. Ergänzend dazu erzielte das Stadtmarketing über alle Kommunikationskanäle hinweg – sowohl im Print- als auch im Onlinebereich – rund 1,26 Millionen Kontakte.

Geschäftsführerin Christina Wolff machte deutlich, worin der konkrete Mehrwert des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung für Meschede liegt: „Wir sind zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, vernetzen Wirtschaft, Handel und Stadt und bringen Projekte flexibel in die Umsetzung. Unser starkes Netzwerk aus lokalen Akteuren ermöglicht es uns, die Innenstadt gezielt zu stärken und den Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln. Dabei verstehen wir uns nicht als klassischer Verein, sondern als leistungsfähige Netzwerkplattform und operative Einheit für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing – mit dem klaren Ziel, Meschede nachhaltig als Lebens- und Wirtschaftsstandort zu sichern.“

Zum Abschluss richtete der Vorsitzende Peter Vogt einen klaren Appell an die Teilnehmenden aus Vereinen, Institutionen und weiteren Partnerorganisationen: „Lassen Sie uns gemeinsam weiter aktiv sein!“ Auch der Blick nach vorn ist eindeutig: Erfolgreiche Formate sollen gezielt weiterentwickelt, Netzwerke weiter gestärkt und neue Impulse für die Standortentwicklung gesetzt werden. Ziel bleibt es, Meschede aktiv zu gestalten und nachhaltig zu stärken.

Der Vorstand und das Team des Stadtmarketings bedanken sich bei allen Mitgliedern, Unterstützerinnen und Unterstützern sowie Partnerinnen und Partnern für ihr Engagement. Gemeinsam setzen sie sich weiterhin für eine lebendige und attraktive Kreis- und Hochschulstadt Meschede ein – zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen sowie der Gäste der Stadt.