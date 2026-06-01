Stadtführungen in Arnsberg

Am Freitag, den 12. Juni um 18:00 nimmt Stadtführerin Annette Föhring Sie mit auf einen Streifzug durch die Stadt, bei der die evangelische Geschichte im Vordergrund steht. Die Tour beginnt mit einer Besichtigung der Auferstehungskirche am Neumarkt. Anschließend wird ein Abstecher zum

Eichholzfriedhof gemacht – der heute einem kleinen Park gleicht und nicht nur viele Geschichten über bekannte Arnsberger Persönlichkeiten bereithält, sondern auch ein wunderbarer Ort ist, um zur Ruhe zu kommen. Weitere Stationen werden noch der Groten Turm und die Stadtkapelle sein.

Führung: Evangelisch in Arnsberg

Datum: Freitag, 12.06.2026

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Treffpunkt: Neumarkt / Vor der Auferstehungskirche

Preis: Erwachsene 6,00 € / Kinder bis 14 Jahren 4,00 €

Anmeldung: Erwünscht

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.

Am Samstag, den 13. Juni um 14:30 geht es wieder zurück in die Arnsberger Vergangenheit. Erfahren Sie von Stadtführerin Dorothe Domke, wie die Geschichte Arnsbergs begann und wer im Laufe der Jahrhunderte die Geschicke der Stadt lenkte. Wieso bauten die Grafen gleich zwei Burgen nebeneinander?

Schufen die Kurfürsten geheime Gänge unter der Stadt und wie wandelten die preußischen Beamten das Stadtbild? Auf dieser kurzweiligen Führung erfahren Sie Wissenswertes und Anekdoten aus über 780 Jahren Stadtgeschichte und lernen berühmte, aber auch weniger bekannte Orte in Arnsberg kennen. Lassen Sie sich überraschen.

Führung: Arnsberg historisch – Bei den Grafen, Kurfürsten und Preußen

Datum: Samstag, 13.06.2026

Uhrzeit: 14.30 Uhr

Treffpunkt: Neumarkt / Ecke Steinweg

Preis: Erwachsene 6,00 € / Kinder bis 14 Jahren 4,00 €

Anmeldung: Nicht erforderlich