Stadtführungen in Arnsberg: Eine Reise in die Vergangenheit

Themenführung: „Schwein gehabt!“

Standen Sie auch schon mal wie der Ochs vor’m Berg oder kam Ihnen alles spanisch vor? Ärgert es Sie, wenn jemand von Tuten und Blasen keine Ahnung hat oder verstehen Sie jetzt nur noch Bahnhof? Kein Problem, Stadtführer Josef Hafner führt Sie ins Mittelalter, wo der Ursprung vieler dieser oft unbewusst, doch täglich genutzten Redewendungen liegt und nimmt diese dann genauer „unter die Lupe“. Freitagabend, den 25. September um 18 Uhr, nimmt Sie der authentisch gewandete Stadtführer mit zu einem etwas anderen Rundgang durch Arnsberg, an dessen Ende hoffentlich alles wieder in Butter ist. Treffpunkt für diese Stadtführung ist das Hirschberger Tor.

Führung: Schein gehabt! Datum: Freitag, 25.09.2026 Uhrzeit: 18.00 Uhr Treffpunkt: Neumarkt / Ecke Steinweg Preis: 6,00 € Anmeldung: wünschenswert

Stadtführung: „Arnsberg historisch mit Ritter Marcus“

Am Samstag, den 26. September um 14:30 geht es mit Ritter Marcus zurück in die Arnsberger Vergangenheit. Der authentisch gewandete Ritter erzählt von seinen Zeitgenossen, den Grafen von Arnsberg und warum sich diese auf dem Adlerberg niederließen. Auch kennt er manche Geschichte und Anekdote aus den verschiedensten Epochen der Stadt bin in die Zeit der Preußen. Lassen Sie sich von ihm mitnehmen in Arnsbergs faszinierende Vergangenheit.

Führung: Arnsberg historisch mit Ritter Marcus Datum: Samstag, 26.09.2026 Uhrzeit: 14.30 Uhr Treffpunkt: Neumarkt / Ecke Steinweg Preis: Erwachsene 6,00 € / Kinder bis 14 Jahren 4,00 € Anmeldung: wünschenswert

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.