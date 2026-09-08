Stadtführungen in Arnsberg

Termin: Freitag 18.09.2026 / 18:00 Uhr

Stadtführung: „Mauern und Türme“

Bei dieser Führung lernen Sie die ehrwürdigen Mauern und Wehrtürme

Arnsbergs genauer kennen. Am Freitag, den 18. September treffen Sie um 18 Uhr Stadtführer Fred Risse am Maximilianbrunnen. Dann geht es vorbei an den Resten der alten Stadtmauer mit ihren Verteidigungsanlagen, den Wehrtürmen und schließlich erkunden Sie zusammen einen Luftschutzbunker aus dem 2. Weltkrieg unterhalb des Arnsberger Schlosses. Doch was wäre die Tour „Mauern und

Türme“ ohne Arnsbergs wichtigsten Turm? Daher können Sie zum Abschluss das Wahrzeichen der Stadt, den Glockenturm, auf steilen Stiegen erklimmen und vielleicht sogar den Glocken lauschen.

Führung: Mauern und Türme Datum: Freitag 18.09.2026 Uhrzeit: 18.00 Uhr Treffpunkt: Maximilianbrunnen / Alter Markt Preis: Erwachsene 6,00 € / Kinder bis 14 Jahren 4,00 € Anmeldung: Nicht erforderlich

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.

Öffentliche Führung in Neheim: „Führung über den oberen Möhnefriedhof“ Termin: Samstag, 19. September 2026, 14.00 Uhr

An der Möhnestraße in Neheim liegt ein historischer Friedhof, der Ende des 19. Jahrhunderts eingeweiht wurde und viele Geschichten zu erzählen hat. Auf der „Führung über den oberen Möhnefriedhof“ am Samstag, den 19. September, erklärt Stadtführerin Monika Nückel die Besonderheiten dieses ehrwürdigen Ruheplatzes. Zum Beispiel finden sich auf dem Friedhof etliche Grabstätten der Neheimer Fabrikantenfamilien aus der Gründerzeit und der wilhelminischen Epoche. Das Friedhofskreuz und das schmiedeeiserne Tor am Eingang Möhnestraße sind sogar noch im Original vorhanden. Neben Gedenkstätten und Kriegsgräbern für die Opfer der beiden Weltkriege befinden sich auf dem Möhnefriedhof auch Erinnerungsstätten für die Opfer der Möhnekatastrophe vom 17. Mai 1943.

Führung: Führung über den oberen Möhnefriedhof Datum: Samstag, den 19.09.2026 Uhrzeit: 14:00 Uhr Treffpunkt: Theodoruskapelle / Möhnefriedhof Preis: Erwachsene 6,00 € Anmeldung: Nicht erforderlich

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.