Stadtführungen in Arnsberg

Öffentliche Themenführung: „Zeitreise in die königlich preußische Zeit“

Termin: Freitag, 11. September 2026 / 18:00

Auf „Zeitreise in die königlich preußische Zeit“ können Sie sich am Freitag, den 11.

September um 18 Uhr begeben. Im 19. Jahrhundert verwandelte sich nämlich das verträumte Arnsberg vom kleinen Städtchen zum Sitz der Bezirksregierung der preußischen Provinz Westfalen. Doch die Ankunft der preußischen Beamten und ihrer Familien erhöhte nicht nur die Bevölkerungszahlen, sondern veränderte auch das Stadtbild Arnsbergs nachhaltig. Großflächig wurde damals umstrukturiert und aus dem beschaulichen Ort mit den kleinen Fachwerkhäusern eine Stadt nach preußischem Vorbild gemacht. Aber nicht nur das Stadtbild wandelte sich. Die bisher erzkatholischen Arnsberger mussten sich nun mit

protestantischen Berliner Beamten anfreunden, die auch noch eine ganz andere Qualität des

städtischen Lebens gewohnt waren. Wie sich die Arnsberger mit den Preußen in den nächsten 200 Jahren arrangierten, erfahren Sie auf dieser spannenden Führung in der kleinen Berliner Stadt, Arnsbergs klassizistischem Viertel.

Stadtführung: „Arnsberg historisch – Bei den Grafen, Kurfürsten und Preußen“

Termin: Samstag 12. September 2026 / 14.30 Uhr

Am Samstag, den 12. September um 14:30 geht es wieder zurück in die Arnsberger Vergangenheit. Erfahren Sie von Stadtführer Meinolf Koch, wie die Geschichte Arnsbergs begann und wer im Laufe der Jahrhunderte die Geschichte der Stadt lenkte. Wieso bauten die Grafen gleich zwei Burgen nebeneinander? Schufen die Kurfürsten geheime Gänge unter der Stadt und wie wandelten die

preußischen Beamten das Stadtbild? Auf dieser kurzweiligen Führung erfahren Sie Wissenswertes und Anekdoten aus über 780 Jahren Stadtgeschichte und lernen berühmte, aber auch weniger bekannte Orte in Arnsberg kennen. Lassen Sie sich überraschen.