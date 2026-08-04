Stadtführungen in Arnsberg

Stadtführung: „Evangelisch in Arnsberg“ mit Besuch des Eichholzfriedhofs

Am Freitag, den 14. August um 18:00 nimmt Stadtführerin Annette Föhring Sie mit auf einen Streifzug durch die Stadt, bei der die evangelische Geschichte im Vordergrund steht. Die Tour beginnt mit einer Besichtigung der Auferstehungskirche am Neumarkt. Anschließend wird ein Abstecher zum Eichholzfriedhof gemacht – der heute einem kleinen Park gleicht und nicht nur viele Geschichten über bekannte Arnsberger Persönlichkeiten bereithält, sondern auch ein wunderbarer Ort ist, um zur Ruhe zu kommen. Weitere Stationen werden noch der Groten Turm und die Stadtkapelle sein.

Führung: Evangelisch in Arnsberg Datum: Freitag, 14.08.2026 Uhrzeit: 18.00 Uhr Treffpunkt: Neumarkt / Vor der Auferstehungskirche Preis: Erwachsene 6,00 € / Kinder bis 14 Jahren 4,00 € Anmeldung: Erwünscht

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.

Kinderführung: „Abenteuer Eichholz“

Auf dieser zweistündigen Kinderführung durch das Eichholz gibt es viel zu entdecken, denn das Wäldchen auf dem Adlerberg ist voller Leben. Aber auch schon lang vor unserer Zeit, wurde das Eichholz von den Arnsbergern genutzt und mancher Platz sogar gemieden, da dort angeblich finstere Mächte hausten. Doch stimmt das wirklich? Am Mittwoch, den 12. August gibt es Antworten auf Fragen wie „Tanzten und feierten wirklich Hexen auf dem Hexentanzplatz? Für wen wurde das

Flüsterhäuschen gebaut? Und welche Geschichten stecken eigentlich hinter Wetterpilz und Kinderteich?“ Viele spannende Geschichten ranken sich um so manchen Ort in diesem kleinen Wäldchen oberhalb der Ruhr und laden Kinder mit Begleitperson ab 15 Uhr zum Entdecken ein. Treffpunkt ist das Hirschberger Tor.

Führung: Abenteuer Eichholz Datum: Mittwoch 12. August 2026 Uhrzeit: 15:00 Uhr Treffpunkt: Hirschberger Tor Preis: 6,00 € Anmeldung: erforderlich

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.