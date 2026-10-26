Stadtführung: „Laternenführung für Kinder“ in Arnsberg

Laternenführung für Kinder ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen



Auf dieser Führung sollen die Kinder ihre Martinslaternen mitbringen und damit während der Tour die Straßen beleuchten. Stadtführerin Annette Föhring erzählt auf dem Weg durch die Altstadt einige der bekanntesten Arnsberger Sagen und Geschichten. Die sind manchmal gruselig – also nichts für schwache Nerven! Der Teufel ist des Öfteren im Spiel, der gefährliche Knüppelhund bewacht bis heute einen alten Schatz und bis zum heutigen Tage soll auch Jungfer Gertrud noch auf dem Schloßberg spuken. Gut, dass die Laternen den Weg erleuchten und beim Singen von Laternenliedern alle bösen Geister wieder vertrieben werden.

Führung: Laternenführung für Kinder

Datum: Freitag, 06.11.2026

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Treffpunkt: Neumarkt / Ecke Steinweg

Preis: 6,00 € / Person

Anmeldung: erwünscht

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.