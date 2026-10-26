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Stadtführung: „Laternenführung für Kinder“ in Arnsberg

Auf dieser Führung sollen die Kinder ihre Martinslaternen mitbringen und damit während der Tour die Straßen beleuchten. Stadtführerin Annette Föhring erzählt auf dem Weg durch die Altstadt Arnsbergs einige der bekanntesten Arnsberger Sagen und Geschichten. Die Laternenführung findet am 06. November statt.

26. Oktober 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Wolfgang Detemple

Laternenführung für Kinder ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen


Auf dieser Führung sollen die Kinder ihre Martinslaternen mitbringen und damit während der Tour die Straßen beleuchten. Stadtführerin Annette Föhring erzählt auf dem Weg durch die Altstadt einige der bekanntesten Arnsberger Sagen und Geschichten. Die sind manchmal gruselig – also nichts für schwache Nerven! Der Teufel ist des Öfteren im Spiel, der gefährliche Knüppelhund bewacht bis heute einen alten Schatz und bis zum heutigen Tage soll auch Jungfer Gertrud noch auf dem Schloßberg spuken. Gut, dass die Laternen den Weg erleuchten und beim Singen von Laternenliedern alle bösen Geister wieder vertrieben werden.

Führung: Laternenführung für Kinder
Datum: Freitag, 06.11.2026
Uhrzeit: 17.30 Uhr
Treffpunkt: Neumarkt / Ecke Steinweg
Preis: 6,00 € / Person
Anmeldung: erwünscht
Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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