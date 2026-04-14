Stadtführung für Neubürger in Meschede soll Überblick und Orientierung vermitteln

Beim Spaziergang durch die Innenstadt bekommen Zugezogene – ob Studenten oder Familien, jung oder alt – einen ersten Eindruck und etwas Orientierung.

Die Touristische Arbeitsgemeinschaft „Rund um den Hennesee“ lädt zu dieser kostenlosen Führung ein. Die Stadtführer wollen mit dem eigens konzipierten Programm den Neustart in Meschede erleichtern – und sind natürlich bestens vorbereitet auf die Fragen der Neu-Mescheder. Nach einem kurzen geschichtlichen Abriss wird die Stadt kurz vorgestellt. Dann folgt ein kleiner Rundgang durch die Innenstadt.

Rathaus, Polizei, Feuerwehr, ärztliche Versorgung – all das ist dabei Thema. Aber auch die schönen Ecken, die Vereine und Institutionen, Freizeitmöglichkeiten zeigt und erklärt er den Neubürgern. Noch in Arbeit ist eine Szene-Übersicht: Kneipen und Restaurants sollen ihnen während der 90minütigen Erläuterungen nähergebracht werden. Meschedes Stadtführer sind sich einig: „Bei der Neubürger-Führung geht es weniger um Geschichte und alte Gebäude. Wir wollen mehr auf das aktuelle Leben in der Stadt eingehen, den Blick nach vorn richten.“

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen werden bei der Touristinformation Meschede, Tel. 0291/9022443 oder per Mail an urlaub@hennesee-sauerland.de oder unter www.hennesee-sauerland.de erbeten.