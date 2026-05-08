Magazin für die Sauerländer Lebensart

Stadtführung für Frauen in Warstein

FreiZeitFrauen: AG Starke Frauen lädt zum „Walk & Talk“ mit Stadtführung ein.

8. Mai 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Stadt Warstein

Die erste Aktion war mit 41 Teilnehmerinnen ein voller Erfolg – jetzt steht die zweite Aktion der „FreiZeitFrauen“ bevor: Am Freitag, 15. Mai, um 17 Uhr sind alle Frauen herzlich eingeladen zu einer Stadtführung durch Warstein unter dem Motto „Weilbliche Persönlichkeiten in Warstein“. Treffpunkt ist das Glockenspiel an der Dieplohstraße.

Die Arbeitsgruppe „Starke Frauen“ des Stadtmarketing Vereins führt an jedem 15ten eines Monats die Aktion „FreiZeitFrauen“ durch. Eingeladen sind Frauen, die gerne Kontakte knüpfen, sich austauschen oder einfach nur einen schönen Abend in netter Gesellschaft verbringen möchten. Alle können jederzeit neu hinzu kommen oder mal wegbleiben, ganz wie es in die persönliche Lebensplanung passt. Die FreiZeitFrauen stehen allen Frauen offen – egal, wie alt sie sind oder welchen Hintergrund sie haben.

Die Stadtführung lädt zum „Walk & Talk“ ein: Bei dem Spaziergang durch die Stadt mischen sich die Gesprächspartnerinnen immer wieder und es entstehen unterschiedliche Konstellationen für anregende Gespräche. Stadtführer und Ortsvorsteher Dietmar Lange wird unterhaltsam auf viele Sehenswürdigkeiten und auch starke Frauen in der Historie der Stadt eingehen. Anschließend lassen die Frauen den Tag bei weiteren Gesprächen im Sudhaus ausklingen.

Aus Planungsgründen bitten die Veranstalterinnen um Anmeldung unter https://beteiligung.nrw.de/k/1025020. Kurzentschlossene sind auch ohne Anmeldung herzlich willkommen.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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