Stadtführung: „Arnsberger Sagen, Mythen und Legenden“  

Wer Arnsberg schon zu kennen glaubt, der sollte am Freitag, den 17. Juli um 18 Uhr Stadtführer Meinolf Koch in die Welt des mythischen Arnsbergs begleiten. Denn hier wird Stadtgeschichte auf ganz andere Art und Weise erzählt. Auf diesem unterhaltsamen Stadtrundgang hören Sie beispielsweise die Sage der schwarzen Hand von Wedinghausen, erfahren von der Geschichte des Blauen Steins oder die Legende der ledernen Brücke. In Arnsbergs mythischer Vergangenheit schlichen die ein oder anderen Geistergestalten durch die Stadt und wer weiß, vielleicht begegnen Sie ja sogar einer davon. Die Tour „Arnsberger Sagen, Mythen und Legenden“ startet am Hirschberger Tor.

Führung: Arnsberger Sagen, Mythen und Legenden Datum: Freitag, 17.07.2026 Uhrzeit: 18.00 Uhr Treffpunkt: Klosterstraße / Hirschberger Tor Preis: Erwachsene 6,00 € / Kinder bis 14 Jahren 4,00 € Anmeldung: wünschenswert

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.

Kräuterführung: „Von Fugenkraut und Mauerblümchen“

Mit Kräuterexpertin Anke Schneidewind geht es am Samstagnachmittag, den 18. Juli auf einen Stadtspaziergang durch die Gassen der Altstadt. Hierbei lernen die Teilnehmer die Vegetation in Ritzen und Mauerwerk kennen und hören nicht nur viel Wissenswertes über die Pflanzen am Wegesrand, sondern auch die ein oder andere kleine Geschichte oder Anekdote. Auch kulinarisch kann manch unscheinbares Pflänzchen aufwarten.

Von Ampfer bis Zimbelkraut gibt es so einige Wildpflanzen, die sich in Mauern und Nischen ihren Lebensraum zwischen altem Fachwerk erobert haben und in dieser Führung die Hauptdarsteller sind.

Im Anschluss wird ein kleiner Snack zubereitet, um das Gelernte im wahrsten Sinne des Wortes zu verinnerlichen.

Führung: Von Fugenkraut und Mauerblümchen Datum: Samstag, 18.07.2026 Uhrzeit: 15.00 Uhr Treffpunkt: Alter Markt / Maximilianbrunnen Preis: 10,00 € Anmeldung: Unbedingt erforderlich

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-405.