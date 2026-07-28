Stadtführung: „Arnsberg historisch – Bei den Grafen, Kurfürsten und Preußen“ 

Am Samstag, den 8. August um 14:30 geht es wieder zurück in die Arnsberger Vergangenheit. Erfahren Sie von Stadtführer Gerd Herzog, wie die Geschichte Arnsbergs begann und wer im Laufe der Jahrhunderte die Geschichte der Stadt lenkte. Wieso bauten die Grafen gleich zwei Burgen nebeneinander? Schufen die Kurfürsten geheime Gänge unter der Stadt und wie wandelten die preußischen Beamten das Stadtbild? Auf dieser kurzweiligen Führung erfahren Sie Wissenswertes und Anekdoten aus über 780 Jahren Stadtgeschichte und lernen berühmte, aber auch weniger bekannte Orte in Arnsberg kennen. Lassen Sie sich überraschen.

Führung: Arnsberg historisch – Bei den Grafen, Kurfürsten und Preußen Datum: Samstag 08.08.2026 Uhrzeit: 14.30 Uhr Treffpunkt: Neumarkt / Ecke Steinweg Preis: Erwachsene 6,00 € / Kinder bis 14 Jahren 4,00 € Anmeldung: Nicht erforderlich

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.