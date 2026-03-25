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Stadtbücherei Meschede bietet Ferienspaß für Kindern an – Gemeinsam Spielen in den Osterferien

Langeweile muss in den Osterferien nicht aufkommen. Die Stadtbücherei Meschede lädt in der zweiten Ferien-Woche an zwei Tagen zu Spiel und Spaß ein.

25. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Stadt Meschede

Gesellschaftsspiele und Mario-Kart-Turnier für Kinder

Am Donnerstag, 9. April, heißt es „Auf die Gesellschaftsspiele, fertig los“. Von 10 bis 12 Uhr findet der Spielevormittag für Grundschulkinder im Alter von 6 bis 10 Jahren in der Stadtbücherei in Meschede statt. Es werden insgesamt drei verschiedene Brett- oder Kartenspiele vorgestellt und in Kleingruppen bespielt.

Am Freitag, 10. April, wird ebenfalls gespielt, allerdings an der Konsole. Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren können sich zum beliebten Mario-Kart-Tunier anmelden, welches von 14 bis ca. 16.30 Uhr stattfindet. Gestartet wird in einer Gruppenphase und dann geht es bis zum großen Finale. Auch für die ausscheidenen Mitspielenden gibt es Programmpunkte. Die besten Fahrer oder Fahrerinnen erhalten einen kleinen Preis, der vom Förderverein der Stadtbücherei Meschede gesponsert wird.

Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann telefonisch unter 0291/205220 oder per Mail an buecherei@meschede.de erfolgen. Das Team der Stadtbücherei Meschede freut sich auf zwei tolle Veranstaltungen.

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