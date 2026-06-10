Stadtbibliotheken im Hochsauerlandkreis starten mit der neuen Onleihe

Mit der Onleihe können digitale Medien wie eBooks, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften rund um die Uhr ausgeliehen werden. Das Angebot lässt sich mit einem aktuellen Bibliotheksausweis sowohl mit einer App auf dem Smartphone und Tablet nutzen als auch über den Browser an einem Computer oder über den E-Reader wahrnehmen.

Die Nutzer:innen erwartet bei der Onleihe 3.0 ein neues, benutzerfreundliches Design und einige neue Funktionen. Darunter zählt beispielsweise der schnellere Einstieg in die Onleihe mittels E-Reader, die Leihfristverlängerung, die vorzeitige Rückgabe aller E-Medien, die Leih-Historie und die geräteübergreifende Synchronisation von Lese- und Hörfortschritten.

Technische Umstellung

Die technische Umstellung erfolgt automatisch im Hintergrund, daher ist die Onleihe am 22. Juni voraussichtlich bis zum Nachmittag nicht nutzbar. Bereits vorhandene Zugangsdaten bleiben jedoch weiterhin gültig.

Hinweise beachten

Um die Onleihe 3.0 nach der Umstellung erfolgreich nutzen zu können, sind allerdings folgende Hinweise zu beachten: Wichtig ist, dass die Betriebssysteme der für die Nutzung geplanten Geräte auf dem neuesten Stand sein müssen und die technischen Mindestvoraussetzungen für die Onleihe 3 überprüft werden sollten. Um das Angebot nutzen zu können, muss natürlich die neue „Onleihe 3“-App heruntergeladen werden.

Wer die Onleihe über einen PC, Laptop oder eReader von PocketBook oder tolino verwenden möchte, kann sich über die Webseiten: https://meine.onleihe.de oder https://onleihe24.onleihe.de anmelden. Dort steht eine zentrale Bibliotheksauswahl mit anschließendem Login zur Verfügung.

Onleihe-Sprechstunden

Die genannten Stadtbibliotheken stehen den Onleihe-Nutzern vor und nach der Umstellung zur Verfügung. Fragen und Probleme können entweder in speziell dafür angebotenen Onleihe-Sprechstunden geklärt werden oder die Nutzer:innen können ihre teilnehmende Bibliothek während der Öffnungszeiten per Telefon, E-Mail oder auf persönlichem Wege kontaktieren. Weitere Informationen finden sich im Netz unter https://hilfe.onleihe.de. Dort ist auch der kostenlose Onleihe-Guide mit allen wichtigen Informationen abrufbar.

In der Stadtbibliothek Arnsberg am Standort Neheim bietet zudem kostenlose Onleihe Sprechstunden in Kooperation mit der VHS am 26. Juni und am 3. September jeweils in der Zeit von 17 bis 18 Uhr an. Um Anmeldung zu den Sprechstunden über die Internetseite der Volkshochschule (www.vhs-arnsberg-sundern.de) wird gebeten. Eine spontane Teilnahme ist aber auch auf jeden Fall möglich.